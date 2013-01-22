کره جنوبی برای مسابقه فوتبال با کره شمالی مجوز صادر نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه های این کشور، "کیم هیونگ ساک" گفت : دولت با برگزاری مسابقه فوتبال بین دو تیم "این چون" از کره جنوبی و تیم منطقه "کانگ وان" از کره شمالی در تاریخی بین 24 تا 27 ژانویه سالجاری میلادی در منطقه "هایی نان سونگ" چین مخالفت کرده است .

"کیم هیونگ ساک" گفت : زمانی که بحث و مذاکره در مورد اعمال تحریم های بیشتر علیه کره شمالی در جریان است ، دادن چنین مجوزی به مصلحت نمی باشد و لذا تصمیم نهایی برای ثادر نشدن مجوز گرفته شد .

سخنگوی وزارت وحدت کره جنوبی افزود:این کار برای تغییر در عملکرد و رفتار کره شمالی لازم بوده و این عمل در حقیقت پیامی برای کره شمالی است .

تحلیلگران سیاسی معتقدند کره جنوبی بدلیل پرتاب موشک ماهواره ای کره شمالی دراواسط دسامبر 2012 و نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد این تصمیم را گرفته است .

برخی از تحلیلگران مسائل کره با انتقاد از این موضوع گیری دولت کره جنوبی آن را خلاف نظرخانم پارک مبنی بر گشودن راهکارهای جدید برای بهبود روابط با کره شمالی برشمردند .