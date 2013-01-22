تحرکات مشکوک صهیونیستها در جنوب لبنان/قانون انتخابات چالشی برای سیاستمداران لبنانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مروان شربل وزیر کشور لبنان قبل از سفر عباس ابراهیم مدیر کل امنیت لبنان به قطر در راستای رایزنی با مقامات دوحه برای آزادی ربوده شدگان لبنانی در سوریه با وی دیدار کرد.

از سوی دیگر شبکه المنار از صدور حکم بازداشت برای یکی از اتباع لبنانی به نام توفیق یاغی به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی خبر داد.

خبر دیگر اینکه نمایندگان و شخصیتهای مسیحی مستقل لبنان نشستی در منزل پترس حرب درباره موضوع قانون انتخابات برگزار کردند. شرکت کنندگان در این نشست عبارت بودند از: فواد السعد، دوری شمعون، هنری حلو، نقولا غصن، آنطوان سعد از نمایندگان فعلی پارلمان لبنان و نیز صلاح حنین، جواد بولس، الیاس عطا الله، کمیل زیاده، آنطوان حداد و کارلوس اده از نمایندگان سابق.

از سوی دیگر مروان شربل وزیر کشور لبنان از نمایندگان پارلمان خواست که هر چه سریعتر قانون انتخابات را وضع کنند تا مشکلی برای وزارت کشور از جهت موضوعات لجستیکی به وجود نیاید.

وی افزود: هم اکنون توپ در زمین نمایندگان پارلمان لبنان برای تصویب قانون جدید انتخابات است زیرا در غیر این صورت انتخابات به علت مشکلات لجستیکی مدتی به تعویق خواهد افتاد.

از سوی دیگر خبرگزاری لبنان گزارش داد: ماشین های راهسازی رژیم صهیونیستی با حمایت نیروهای زرهی این رژیم اقدام به ایجاد موانع خاکی در العباسیه در نزدیکی مرز با لبنان کردند.

رسانه لبنانی بیان کرد: احدادث خاکریزهای جدید رژیم صهیونیستی به مدت سه ساعت و با بروز هواپیماهای بدون سرنشین در آسمان منطقه بود.