به گزارش خبرنگار مهر، شب گذشته در اولین روز اجراهای صحنه ای جشنواره سی و یکم تئاتر فجر نمایش "بیوههای غمگین سالار جنگ" به کارگردانی شهاب حسینپور در دو اجرا 18 و 20:30 میزبان علاقمندان تئاتر بود.
این نمایش که نوشته محمدامیر یاراحمدی است با بازی هنرمندانی چون گلاب آدینه، مهسا مهجور، نورا هاشمی، حمیده مستعان و حمید رحیمی روایت زنگی سه هوو است که بعد از مرگ شوهرشان که زمانی سالار جنگ بوده برای از دست ندادن اموال وی دست به بازی خطرناک و نابخردانهای میزنند که در پایان برندهای ندارد.
حضور گلاب آدینه در این نمایش یکی از اصلی ترین نقاط قوت اثر به حساب میآمد. آدینه که نقش نیمتاج بانو را در این نمایش برعهده داشت مسنترین هووی سالار جنگ بود که وظیفه میانداری و در برخی مواقع جانبداری بین دو هووی دیگر را انجام میداد.
نیمتاج بانو در عین حال وظیفه سر و سامان دادن و اداره خانه قدیمی و وهمانگیز نمایش را هم بر عهده داشت. در اجرای "بیوههای غمگین سالار جنگ" آدینه به درستی از عهده ایفای این نقش برآمده و توانسته غم همراه با طنز موجود در این اثر را به درستی به مخاطب انتقال دهد.
بازیهای خوب حمید رحیمی، نورا هاشمی و مهسا مهجور و همچنین طراحی صحنه و نور قابل توجه و دیالوگهای جذاب و عهد قجری رضایی راد نیز از دیگر نقاط قوت این نمایش به حساب میآمدند. کارگردانی حساب شده و به دور از خود نمایی حسینپور در هدایت بازیگران حرفهای نیز امید بخش حضور نسل جوان با استعدادی در تئاتر ایران را میدهد.
در پایان اجرای دوم این نمایش که هنرمندانی چون سیاوش اسعدی، مونا فرجاد، کورش سلیمانی، علیرضا کمالی، شیرین یزدان بخش و آرزو افشار حضور داشتند گلاب آدینه ضمن معرفی خواهرش حمیده مستعان که یکی از بازیگران نمایش بود با اشاره به مشکلات جسمی وی عنوان کرد گروه نمایش ریسک حضور مستعان را در این اثر پذیرفته و "بیوههای غمگین سالار جنگ" به وی و خانوادههای افرادی مثل او تقدیم میشود تا نشان دهد خانوادههایی که فرزاندانی با توانایی محدود دارند نباید آنها را دست کم بگیرند.
در میانه صحبتهای آدینه، حمیده مستعان که کنار وی ایستاده بود با چشمانی اشکبار به ابراز احساسات تماشاگران پاسخ میداد. دیگرعوامل نمایش عبارتند از طراح صحنه و نور: جلال تهرانی، طراح لباس: پریدخت عابدیننژاد، طراح صدا: مجید غلامعلینژاد، آهنگساز: آرش عزیزی، طراح پوستر و بورشور: مرتضی میرمنتظمی، طراح آکسسوار: سعید حسنلو، گریم: احمد نگهبان.
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آروین مؤذنزاده
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