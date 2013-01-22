به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاج الدینی در سومین جلسه ستاد نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی در اجرای قانون اساسی با بیان اینکه قانون اساسی به عنوان بزرگترین دستاورد و ثمره نظام جمهوری اسلامی و میثاقی میان امت و امام راحل است، گفت: ما هر چه بیشتر در جهت معرفی اصول و اهداف قانون اساسی و ترسیم خط مشی‌ها براساس قانون عمل کنیم به همان مقدار در صراط مستقیم نظام انقلابی و اسلامی حرکت کرده‌ایم.

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی با اشاره به اینکه گفتمان سازی قانون اساسی در جامعه تنها مختص به ایامی خاص نیست، اظهار داشت: قانون اساسی عالیترین سندی است که در تمام زمان ها و دوره ها باید مورد توجه مسوولان نظام جمهوری اسلامی و مردم قرار داشته باشد چرا که مردم براساس آن می توانند حقوق خود را از سوی مسوولان پیگیری و مطالبه کنند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با اشاره به کلام رهبر معظم انقلاب در خصوص اینکه وظایف مدیریتی و مسئولیت های مجریان در قانون اساسی به وضوح آمده و براساس آن رسالت سنگینی بر عهده مجریان است و کسانی که چنین ظرفیتی را در خود می بینند باید پا به عرصه انتخابات بگذارند تصریح کرد: مفهوم این کلام رهبری این است که وظیفه اجرا و مدیریت، رسالتی بسیار سنگین است و کسانی که نمی توانند از عهده آن برآیند نباید از ابتدا وارد این عرصه شوند.

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی خاطر نشان کرد: همه مسوولیت ها ، وظایف و رسالت های سنگین مسوولان در قانون اساسی بیان و تبیین شده و ما باید همواره به قانون اساسی به عنوان گفتمان جامع، شامل و حاکم تاکید داشته باشیم.

حجت الاسلام میرتاج الدینی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای نظام اسلامی را یکی از اقدامات ابتکاری و نوآورانه در این راستا دانست که قرار است امسال در ایام دهه فجر برگزار شود و گفت: برگزاری این نمایشگاه به خصوص در حوزه اجرایی و دولت با این ایده که عملکرد خود را در آیینه قانون اساسی برای مردم به نمایش بگذاریم شکل گرفته است چرا که شفاف ترین آیینه برای بیان خدمات و دستاوردها قانون اساسی خواهد بود.

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی با بیان اینکه خدمات دستگاه های اجرایی در طول سالهای پس از انقلاب باید در پرتو قانون اساسی برای مردم به نمایش درآید اظهار داشت: این نمایشگاه از آنجایی که وظایف و عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی را در راستای قانون اساسی برای مردم به نمایش خواهد گذاشت ویژه و مبتکرانه است که امیدواریم این طلیعه مبارک منجر به حرکت شایسته ای پس از آن شده و به جریان مستمری تبدیل شود که براساس آن دستگاه های اجرایی موظف به ارائه گزارش عملکرد به مردم شوند.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با بیان اینکه در کنار این نمایشگاه چندین نمایشگاه به طور همزمان در حوزه معاونت های ریاست جمهوری از جمله معاونت علمی و فناوری ، بنیاد ملی نخبگان و دولت الکترونیک نیز به طور متمرکز برگزار خواهد شد تصریح کرد: این نمایشگاه ها از تاریخ 16 لغایت 19 بهمن ماه به مدت 4 روز در مصلی تهران و در فضاهایی مجزا که اختصاص به نمایشگاه های مختلف دارد، دایر خواهد بود.

معاون رییس جمهور در اجرای قانون اساسی افزود: همچنین در حاشیه این نمایشگاه ها نیز نشست های عملی و برخی دیگر از برنامه های هنری و فرهنگی به انجام خواهد رسید.

در این جلسه نمایندگان دستگاه های اجرایی گزارشی از برنامه های خود برای برگزاری هر چه بهتر این نمایشگاه ارائه کردند.