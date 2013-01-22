مسئولان باید خدمات نظام اسلامی را به مردم معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت دهه فجر شهرستان پیشوا صبح سه شنبه با حضور بهرام ستاری فرماندار پیشوا و سایر اعضا در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

بهرام ستاری در این جلسه با تأکید بر نوآوری در اجرای ویژه برنامه های بزرگداشت سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: برنامه ریزی اجرای برنامه های بزرگداشت دهه فجر امسال به گونه ای باشد که با بهره گیری از شیوه های نوین و عامه پسند شاهد اشاعه و نهادینه شدن ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی در جامعه به خصوص نسل جوان باشیم .

مبانی شکل‌گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دینی و الهی است

وی افزود: مبانی شکل گیری نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دینی و الهی است و حرکتهای انقلابی که در سالهای اخیر در سرتاسر دنیا در حال وقوع است، به خوبی نشان می دهد که بیشترین حجم رجوع جوامع به خصوص کشورهای اروپایی به سمت ادیان الهی به خصوص دین مبین اسلام است .

فرماندار شهرستان پیشوا بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران الگوی کشورهای دنیا و منطقه در حرکتهای انقلابی و بیداری اسلامی است.

وی ادامه داد: علی رغم دشمنی های متعدد نظام استکباری، کشور در تمامی زمینه ها پیشرفت خوبی داشته به نحوی که اگر بخواهیم خدمات مختلف را در بخشهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، علمی و صنعتی حس کنیم، بی شمار هستند.

حضور مردم در تمام صحنه ها رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است

ستاری عنوان داشت: حضور مردم در تمام صحنه ها رمز موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است و عزت و اقتدار نظام اسلامی در عرصه های داخلی و خارجی مرهون خون شهدا و حضور در صحنه مردم تحت رهبری مقام معظم رهبری و تلاش و دلسوزی مسئولان کشور است.

وی اضافه کرد: همه مسئولان باید تلاش کنند تا خدمات و اقدامات نظام مقدس اسلامی و دولت به صورت دقیق و جامع به مردم معرفی شوند و با برنامه ریزی صحیح و مسئولانه و فضا سازی مناسب در برگزاری برنامه های ایام دهه مبارک فجر تلاش کنیم.

در ادامه اعضای این ستاد در جلسه نظرات و پیشنهادات خود را پیرامون برنامه های اجرایی دهه فجر ارائه کرده که پس از تبادل نظر تصمیماتی اتخاذ شد.

نواختن زنگ انقلاب در تمامی مدارس شهرستان در روز 11 بهمن ماه، تجمع 1یکهزار 500 نفری صالحین ویژه خواهران در روز 13 بهمن ماه، تجدید میثاق با امام(ره)، وبلاگ نویسی و برگزاری همایش موفق، همایش کارگری، برگزاری صبح گاه مشترک ناجا، گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان 70 در صد، برگزاری مراسم نورافشانی در شهرستان، پرده برداری از تمثال شهدای گمنام برگزاری تئاتر خیابانی و راهپیمایی باشکوه 22 بهمن و ...از جمله مصوبات این جلسه هستند.