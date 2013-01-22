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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۲

دهمرده خبر داد:

67 تن برنج سهمیه ‌ای با قیمت مصوب در هیرمند بین مردم توزیع شد

67 تن برنج سهمیه ‌ای با قیمت مصوب در هیرمند بین مردم توزیع شد

هیرمند - خبرگزاری مهر: فرماندار هیرمند گفت: با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار، از ابتدای دیماه سالجاری تاکنون 67 تن برنج سهمیه ‌ای با قیمت مصوب در این شهرستان جذب و بین مردم توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سلطانعلی دهمرده ظهر سه شنبه در جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان هیرمند اظهار داشت: در راستای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی مردم، اکیپ ‌های بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و اصناف با همکاری اماکن، شبکه بهداشت و تعزیرات حکومتی بازدیدهایی را به منظور خدمات رسانی بیشتر به مردم از واحدهای صنفی انجام می‌ دهند.

وی گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون دو هزار و 796 مورد بازرسی در این شهرستان صورت گرفته که 141 مورد منجر به تشکیل پرونده شده است.

وی افزود: نظارت و جلوگیری از افزایش قیمت اجناس مورد نیاز مردم از اهداف اصلی کمیته تنظیم بازار در هیرمند است.

فرماندار هیرمند بیان داشت: بزودی پنجشنبه بازار نیز در این شهرستان به منظور کاهش قیمت اجناس در سطح بازار و اشتغالزایی و کسب درآمد راه ‌اندازی می شود.

وی همچنین گفت: در دی ماه امسال 200 تن گاز مایع در سطح شهرستان توزیع شده که در حال حاضر از نظر تامین گاز مایع و نفت سفید مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 1797688

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