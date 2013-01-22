به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی در حاشیه تمرین عصر امروز استقلال در جمع خبرنگاران با بیان اینکه نمی‌داند جمعه چندمین دربی خود را تجربه می‌کند، گفت: دربی از نظر ریاضی سه امتیاز دارد ولی از نظر هواداران و رسانه‌ها 100 امتیاز. همین که تعداد زیادی از هواداران و خبرنگاران در تمرین ما حاضر شده‌اند، نشان دهنده حساسیت این بازی است.

وی درباره صحبت‌های یحیی گل‌محمدی که گفته بود پرسپولیس با نتیجه 2 بر صفر در دربی پیروز می‌شود، تاکید کرد: شاید گل‌محمدی چیزهایی می‌داند که من نمی‌دانم. تجربه 15 ساله من می‌گوید آدم باید تلاشش را انجام دهد و نتیجه دست خداست! من علمی که یحیی دارد را ندارم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال همچنین در خصوص اظهار نظر حمید استیلی که گفته بود خواب دیده پرسپولیس 4 بر صفر می‌برد، گفت: خواب هم فلسفه دارد اینکه خواب بعد از نماز باشد یا قبل از نماز و اینکه آدم شام چه چیزی خورده باشد!

وی همچنین در مورد کناره‌گیری مهدی رحمتی از تیم ملی یادآور شد: اول از مهدی گله دارم که بچگی کرد. من از طریق مطبوعات متوجه شدم که او این تصمیم را گرفته است. همچنین از حمید بابازاده مربی دروازه‌بان‌های استقلال گلایه دارم زیرا سه دروازه‌بان دست ایشان هستند و او باید از نظر روحی و روانی به آنها نزدیک باشد تا از چنین تصمیماتی آگاه باشد.

قلعه‌نویی ادامه داد: بحث دوم هم به سرمربی تیم ملی بر می‌گردد. از کارلوس کی‌روش هم گلایه دارم. تصمیم کی‌روش هم برای من جای تعجب داشت. اینکه او به همین راحتی حرف بزند و رحمتی را از تیم ملی کنار بگذارد.

وی با بیان اینکه در بدو حضورش در استقلال از چند بازیکن این تیم انتقاد داشته، گفت: ما در جلسات خصوصی مشکلات‌مان را با بازیکنان حل و فصل کردیم. مثلاً چند جلسه با مجتبی جباری برگزار کردیم و تمام مسایل بین ما برطرف شد، به همین دلیل اعتقاد دارم سرمربی تیم ملی باید حرف بازیکنان را گوش کند و بعد از آن تصمیم بگیرد.

"شاید رحمتی مشکل فنی یا خانوادگی داشت که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده است." سرمربی تیم استقلال تهران با بیان این مطلب و با انتقاد از برخی خبرنگاران هم افزود: من که مربی نیستم. ولی بعضی از قلم به دستانی که کشته مرده مربیان چشم آبی هستند، باید در این مورد توجه داشته باشند. اگر این اتفاق برای من رخ دهد اول بازیکن را می‌خواهم و به حرف‌هایش گوش می‌دهم، در صورتی ‌که بازگشت او بتواند به تیم کمک کند و به صلاح کشور باشد، حتماً با گفتگو مشکل را برطرف می‌کنم.

وی با ذکر خاطره‌ای از حضورش در تمرینات لورکوزن آلمان ادامه داد: در یکی از تمرینات لورزکوزن، یکی از بازیکنان این تیم با داد و فریاد تمرین را ترک کرد و فردایش همان بازیکن به تمرینات برگشت. من از "دام" مربی لورزکوزن در این مورد سوال کردم که او درس بزرگی به من داد. "دام" به من گفت در آن شرایط بهتر بود که بازیکن عصبانی تمرین را ترک می‌کرد. من بعد از آن این بازیکن را در رختکن خواستم که او هم بعد از معذرت خواهی به تمرینات برگشت.

قلعه‌نویی در ادامه باز هم به تصمیم کارلوس کی‌روش انتقاد کرد و گفت: من تعجب کردم کی‌روش چقدر زود نسبت به رحمتی موضع گرفت. مساله‌ای که باعث شد این ذهنیت برای مهدی هم پیش بیاید. انتظار داشتم کی روش به عنوان یک پدر به حرف‌های رحمتی را گوش می‌کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش عادل فردوسی‌پور را هم از انتقاداتش بی نصیب نگذاشت و اظهار داشت: انتقادم از عادل این است که قداست شکنی می‌کند. او بازیکن را مقابل مربی و مربی را مقابل مدیر قرار می‌دهد. در حالی‌که در ورزش باید نگاه‌ها پدرانه باشد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این سوال که آیا نبود علی کریمی در دربی به نفع این تیم است؟، خاطرنشان کرد: دوست داشتم کریمی در این بازی حضور داشت تا مردم همه ستاره‌هایشان را در دربی ببینند. من یک سال در تیم ملی در خدمت کریمی بودم که او کوچکترین مشکلی در تمرینات، هتل و مسابقات نداشت. باید به کریمی بابت انتخابش به عنوان یکی از سفیران طلایی بهزیستی هم تبریک بگویم. متاسفانه مردم ما آن طور که باید و شاید کریمی را نشناخته اند.

وی با تاکید بر اینکه در دربی دنبال مساوی نیستیم و اگر زورمان برسد می‌خواهیم پیروز شویم، در مورد وضعیت مجیدی تاکید کرد: حکایت مجیدی مانند کریمی است. این دو بازیکنان بزرگی هستند و همانند هوداران پرسپولیس که دوست دارند کریمی در زمین باشد استقلالی‌ها هم می‌خواهند مجیدی بازی کند. البته من الان از کریمی تعریف کردم ولی احتمالاً فردا آقایان علیه من بیانیه می‌دهند. آنان که هویت ورزشی ندارند و نمی‌دانند داستان چیست، حتماً مصاحبه می‌کنند.

قلعه‌نویی صحبت‌هایش را این گونه ادامه داد: به خاطر مردم و علاقه آنها تلاش کردیم مجیدی را به استقلال دعوت کنیم. او در بازی با مس هم به میدان رفت اما هنوز از نظر بدنی با مجیدی ایده ال فاصله زیادی دارد. باید کاری کنیم مردم روز خوب بزرگانشان را ببینند نه کاری که بزرگان را خراب کنیم زیرا نمی‌خواهم روز بد بازیکن را رقم بزنم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این دربی جذاب می‌شود، ادامه داد: خیلی مواقع اتفاق می‌افتد که بازی ها زیبا می‌شوند. مانند برد 3 بر 2، پرسپولیس، یا برد سه بر دو استقلال برابر پرسپولیس با گل پیروز قربانی و یا برد استقلال در جام حذفی که آن بازی هم کیفیت نداشته است، مانند همین بازی‌های اخیر استقلال و پرسپولیس برابر ملوان و داماش. این اتفاقات جزوی از فوتبال است و نمی‌توان گفت تیم در 34 بازی با کیفیت بازی کند.