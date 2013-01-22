849 میلیون برگه سهم و حق تقدم در بورس تهران دادوستد شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان داد و ستدهای روز سه شنبه 849 میلیون برگه سهم و حق تقدم به ارزش یک هزار و 765 میلیارد ریال در 21 هزار نوبت معاملاتی در بورس تهران معامله شد.

معاملات امروز بورس تهران با رشد 177 درصدی در ارزش و 280 درصدی در حجم معاملات روبرو شد. بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، معدنی و صنعتی چادرملو، گسترش نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر، فولاد خوزستان و سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات داشتند.

در جریان این معاملات شاخص کل با 690 واحد کاهش به رقم 36 هزارو 594 واحد رسید. شاخص بازار اول با 605 واحد کاهش به رقم 29 هزار و 5 واحد رسید و شاخص بازار دوم با 706 واحد کاهش به رقم 59 هزارو571 واحد دست یافت.