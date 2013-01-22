به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی هیئتهای ورزشی شهرستان دماوند صبح سه شنبه با حضور جعفر حسین ‏زاده رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند ‏در سالن قدسیه دماوند برگزار شد.

جعفر حسین ‏زاده در این جلسه گفت: طبق بازنگری های صورت گرفته در چند سال گذشته این نخستین جشنواره ای است که در دماوند برگزار می شود و در این میان نقش ورزشکاران در تمام گروه های سنی می تواند در توسعه بخش ورزش منطقه مؤثر باشد.

وی افزود: نقش ورزشکاران جوان در ایام دهه فجر و پیروزی انقلاب بسیار مؤثر است که این جشنواره در دو محور فرهنگی و ورزشی با هدف ایجاد شور و نشاط اجتماعی و از سوی دیگر یاد و خاطره پیروزی انقلاب اسلامی برگزار می شود و در این میان نقش جوانان ورزشکار به عنوان نسل سوم انقلاب، نقشی تأثیرگذار است.

فراهم سازی زمینه توسعه ورزش در سطح شهرستان دماوند

رئیس ورزش و جوانان شهرستان دماوند عنوان داشت: فعال کردن هیئتهای ورزشی و آشنایی با قابلیتها و پتانسیلهای منطقه می تواند در شناسایی نقاط قوت و ضعف مؤثر باشد و زمینه توسعه ورزش را در سطح شهرستان دماوند فراهم کند.

وی ادامه داد: شهرستان دماوند از 28 هیئت ورزشی همچون فوتبال، بسکتبال، دوچرخه سواری، کاراته، باستانی، شطرنج، بدمینتون، تکواندو و... تشکیل شده که تیمها با حضور پرشور خود در مراسم افتتاحیه جشن فجر و نیز ایام دهه فجر به معرفی قابلیتها و توانمندی های خویش در این شهرستان خواهند پرداخت.