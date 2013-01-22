زمین لرزه دوم در خرم آباد رخ داد/ شدت زلزله 3.1 ریشتر

مدیر کل مدیریت بحران استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: این زمین لرزه با شدت 3.1 ریشتر در شهر خرم آباد به وقوع پیوست.

رضا آریایی زمان وقوع این زلزله را ساعت 14 و48 دقیقه و 6 ثانیه ظهر امروز سه شنبه ذکر کرد و بیان داشت: کانون این زمین لرزه در خرم آباد بوده است.

وی عمق وقوع این زمین لرزه را شش کیلومتر اعلام کرد و بیان داشت: مرکز این زمین لرزه بر اساس گزارش مرکز زلزله نگاری کشوری به طول و عرض جغرافیایی 48.53 و 33.38 بوده است.

خرم آباد مرکز استان لرستان دارای نزدیک به نیم میلیون نفر جمعیت است.

استان لرستان به علت قرارگیری بر روی منطقه لرزه ای زمین ساخت زاگرس از نواحی زلزله خیز کشور است که وقوع زمین لرزه های مخرب در دره سیمره، سیلاخور و بروجرد در ادوار گذشته بهترین گواه لرزه خیزی استان لرستان است.

مطابق نظر کارشناسان بخشهای شمالی استان لرستان در مجاورت راندگی اصلی زاگرس قرار دارند و شهرستان های دورود، بروجرد، مناطق مسکونی واقع در دشت سیلاخور و بخش های جنوبی الیگودرز و شول آباد در خطر بالای زلزله قرار دارند.