سوانح رانندگی در قزوین پنج کشته و مجروح برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمظفر حسینی در این باره اظهارداشت: در این تصادف که در شهرستان بوئین‌ زهرا به وقوع پیوست، یک دستگاه سواری پراید در جاده آبگرم به تاکستان با یک دستگاه وانت نیسان برخورد کرد که سواری پراید دچار حریق شد.

وی افزود: در این تصادف راننده و یکی از سرنشینان پراید از داخل خودرو خارج و دو سرنشین دیگر داخل خودرو طعمه حریق شده و جان سپردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: راننده نیسان و دو سرنشین پراید مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند که سرنشین 21 ساله پراید بر اثر شدت جراحات در بیمارستان جان باخت.

حسینی در خصوص علت این حادثه عنوان کرد: پلیس علت وقوع این تصادف را بی‌احتیاطی راننده نیسان در عدم رعایت حق تقدم هنگام رانندگی اعلام کرد.

اعمال قانون 23 واحد صنفی متخلف در قزوین

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین گفت: ماموران پلیس امنیت عمومی قزوین با اجرای طرحی 14 واحد صنفی متخلف را پلمپ و به 9 واحد اخطار کتبی صادر کردند.

حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن پلیس روز گذشته طرح ارتقای امنیت را در سطح صنوف به اجرا در آوردند.

وی ادامه داد: این ماموران سه واحد کافی‌شاپ را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی، چهار واحد اغذیه‌ فروشی را به دلیل فعالیت بعد از 24 و دو واحد چایخانه و سفره‌ خانه را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و نداشتن مجوز فعالیت پلمپ کردند.

رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین تصریح کرد: همچنین، این مأموران در ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اخلاقی دو واحد صنفی خرازی را به دلیل نداشتن پروانه کسب، دو واحد البسه را به علت استفاده از مانکن نامتعارف و یک واحد صنفی محصولات فرهنگی را به دلیل فروش محصولات فرهنگی غیرمجاز پلمپ کردند.

محمدی در پایان بیان کرد: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی قزوین در این طرح برای دو واحد صنفی عرضه پوشاک، یک واحد خیاطی به دلیل استفاده از الفاظ بیگانه و شش واحد چایخانه و سفره ‌خانه سنتی به دلیل پذیرش افراد با پوشش نامناسب اخطار کتبی صادر کردند.