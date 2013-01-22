نیمی از تصادفات گلستان در دوربرگردانها و بریدگیها رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با اشاره به اجرای طرح کاهش تلفات ناشی از تصادفات در گلستان گفت: این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی است.

وی عامل انسانی را علت اصلی وقوع تصادفات رانندگی دانست و بیان داشت: سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و تجاوز به چپ از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات مرگبار رانندگی هستند.

حفظ حقوق مردم و حاکمیت دو وظیفه مهم پلیس است

جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به اینکه پلیس از جامعه و برای جامعه است گفت: حفظ حقوق مردم و حاکمیت دو وظیفه مهم پلیس است.



سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان بر تعامل متقابل پلیس با مردم و مردم با پلیس تأکید کرد.



سرهنگ موسوی در ادامه با بیان احقاق هر حقی، تکلیفی را به همراه دارد تصریح کرد: امنیت و آرامش حق مردم است اما مردم نیز در برقراری امنیت و آرامش تکالیفی بر عهده دارند که همان احترام به قانون و عمل به توصیه های انتظامی و اجتماعی است



اعتراف سارق به 30 فقره سرقت اماکن خصوصی در گرگان



فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری سارق سابقه دار و اعتراف وی به 30 فقره سرقت اماکن خصوصی خبر داد.



سرهنگ پاسدار علی عارف نژاد گفت: مأموران کلانتری 12 "شهید چمران" شب گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی طی یک عملیات موفق به دستگیری سارق سابقه دار اماکن خصوصی شدند.



وی گفت: متهم حین سرقت از منزلی توسط مأموران دستگیر و جهت انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شد و در تحقیقات تخصصی به عمل آمده متهم به جرم خود اقرار و به 30 فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد.