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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۱۰

سرهنگ قدمی:

نیمی از تصادفات گلستان در دوربرگردانها و بریدگیها رخ می دهد

نیمی از تصادفات گلستان در دوربرگردانها و بریدگیها رخ می دهد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به وجود 5 هزار و 400 کیلومتر راه روستایی و برون شهری در استان تصریح کرد: به دلیل وجود بریدگیها و دور برگردانهای متعدد نیمی از تصادفات بوقوع پیوسته به وجود این بریدگیها برمی گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا قدمی با اشاره به اجرای طرح کاهش تلفات ناشی از تصادفات در گلستان گفت: این طرح نیازمند همکاری همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی است.

وی عامل انسانی را علت اصلی وقوع تصادفات رانندگی دانست و بیان داشت: سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم توجه به جلو و تجاوز به چپ از جمله عوامل اصلی وقوع تصادفات مرگبار رانندگی هستند.

حفظ حقوق مردم و حاکمیت دو وظیفه مهم پلیس است
 
جانشین فرماندهی انتظامی گلستان با اشاره به اینکه پلیس از جامعه و برای جامعه است گفت: حفظ حقوق مردم و حاکمیت دو وظیفه مهم پلیس است.

سرهنگ پاسدار سید کاظم موسوی در جمع فرماندهان و مسئولان انتظامی استان بر تعامل متقابل پلیس با مردم و مردم با پلیس تأکید کرد.

سرهنگ موسوی در ادامه با بیان احقاق هر حقی، تکلیفی را به همراه دارد تصریح کرد: امنیت و آرامش حق مردم است اما مردم نیز در برقراری امنیت و آرامش تکالیفی بر عهده دارند که همان احترام به قانون و عمل به توصیه های انتظامی و اجتماعی است

اعتراف سارق به 30 فقره سرقت اماکن خصوصی در گرگان

فرمانده انتظامی شهرستان گرگان از دستگیری سارق سابقه دار و اعتراف وی به 30 فقره سرقت اماکن خصوصی خبر داد.

سرهنگ پاسدار علی عارف نژاد گفت: مأموران کلانتری 12 "شهید چمران" شب گذشته حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی طی یک عملیات موفق به دستگیری سارق سابقه دار اماکن خصوصی شدند.

وی گفت: متهم حین سرقت از منزلی توسط مأموران دستگیر و جهت انجام تحقیقات به کلانتری منتقل شد و در تحقیقات تخصصی به عمل آمده متهم به جرم خود اقرار و به 30 فقره سرقت در سطح شهرستان اعتراف کرد.
کد مطلب 1797700

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