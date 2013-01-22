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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

بیات:

مراسم عزاداری بیت الرقیه زنجان در فهرست میراث معنوی به ثبت ملی رسید

مراسم عزاداری بیت الرقیه زنجان در فهرست میراث معنوی به ثبت ملی رسید

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر ‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: مراسم عزاداری بیت الرقیه از استان زنجان در هفتمین اجلاس شورای سیاستگذاری ثبت آثار کشور در فهرست میراث معنوی به ثبت ملی رسید.

مسعود بیات در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این اجلاس که به میزبانی استان سمنان و در شاهرود در حال برگزاری است پرونده عزاداری بیت‌الرقیه از استان زنجان در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت ملی رسید.

 وی ادامه داد: در این اجلاس هم چنین مراسم عزاداری هیئت "فاطمیون"و مراسم عزاداری هیئت مسجد "آقاتقی شریعت" به دلیل تائید نشدن از سوی شورای سیاستگذاری در این فهرست به ثبت نرسیدند.
 
 بیات با اشاره به اینکه ثبت معنوی مراسم مذهبی و ملی باعث حفظ این آئین برای آیندگان می‌شود افزود: امیدواریم چنین برنامه هایی توجه مسئولان را برای حفظ داشته‌ها بیش از گذشته جذب کند و برنامه ریزی فرهنگی برای این داشته‌ها داشته باشند.
 
مدیر ‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری افزود: آئین عزاداری بیت الرقیه زنجان به عنوان چهاردهمین اثر در آثار معنوی ثبت شده است.
 
 دسته بیت‌الرقیه در روز شهادت آن حضرت با حضور عاشقان اهل‌بیت از محل این مسجد به سمت امامزاده ابراهیم (ع) زنجان به حرکت در می‌آیند.
کد مطلب 1797703

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