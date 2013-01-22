به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جزایری ظهر سه شنبه در جمع مدیران استان بوشهر اظهار داشت: دفتر پژوهشکده سوانح طبیعی در بوشهر راه‌اندازی می‌شود که می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در اجرای طرح‌های تحقیقاتی و مطالعاتی سوانح و حوادث داشته باشد.

وی ادامه داد: از مهر ماه سال آینده رشته سیل یا خشکسالی نیز در مرکز آموزش عالی جامع علمی کاربردی استان بوشهر راه‌اندازی می‌شود و در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور اضافه کرد: طرح تربیت معلم آموزش بحران نیز از دیگر طرح‌های ما است که با معرفی افرادی از سوی معاون امور عمرانی استاندار این افراد آموزش‌های لازم برای پیشگیری در مواقع بحرانی فرا می‌گیرند و سپس به روستاها و نقاط آسیب پذیر برای آموزش به روستاییان اعزام می‌شوند.

وی خاطرنشان ساخت: بیش از 250 طرح تحقیقاتی و مطالعاتی بزرگ توسط این پژوهشکده که از سال 69 و پس از وقوع زلزله در استان گیلان ایجاد شده، اجرایی شده است که 90 درصد این طرح‌ها در دستگاه‌ها کاربردی شده است

تصویب طرح جامع مدیریت بحران در مجلس

رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی کشور به تعداد دانشجویان رشته‌های مدیریت بحران اشاره کرد و افزود: یک‌هزار و 800 دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت بحران در کشور در حال تحصیل هستند.

وی گفت: این دانشجویان در رشته‌های مدیریت بحران، مخاطره طبیعی، زیست محیطی، بلایای جوی، مقاوم سازی، بازسازی سازه‌ها، برنامه ریزی اجتماعی و اقتصادی در سوانح، و مدیریت خطر پذیری در دانشگاه‌های کشور تحصیل می‌کنند که با فارغ التحصیل شدنشان نقش مهمی در کاهش مشکلات در مواقع بروز بحران دارد.

جزایری اذعان داشت: طرح جامع مدیریت بحران در برنامه سوم توسعه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که به منظور بروز کمترین خسارت‌ها در زمان بحران، بر مبنای نقشه پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی تهیه می‌شود

وی در ادامه بیان داشت: شش بحران شامل سیل، خشکسالی، سرمازدگی، زلزله، لغزش و رانش زمین بیشترین خسارت‌ها را در استان بوشهر ایجاد می‌کنند که باید هرچه سریعتر طرح مطالعاتی آنها تهیه شود.