مهدی محمد نبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص محرومیت دو جلسه‌ای کارلوس کی روش توسط کمیته انضباطی فیفا ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از آنکه کارلوس کی روش توسط داور سنگاپوری دیدار تیم های فوتبال کره جنوبی و ایران از زمین اخراج شد این داور در گزارش خود به فیفا اعلام کرد که سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به بازیکن تیم کره جنوبی توهین کرده است.

وی درهمین خصوص افزود: کمیته انضباطی فیفا نیز بر اساس گزارش عبدالبشیر سنگاپوری رای به محرومیت دو جلسه ای کارلوس کی روش داد که این رای حدود یک ماه و نیم قبل در اختیار فدراسیون فوتبال ایران قرار گرفت.

دبیرکل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: بلافاصله ما در فدراسیون فوتبال با حضور کی روش و کفاشیان تشکیل جلسه دادیم که در نهایت تصمیم گرفته شد که یک وکیل سویسی مجرب پرونده ایران را در این خصوص برعهده بگیرد که وی نیز فیلم و مستندات فدراسیون را در اختیار کمیته تجدید نظر فیفا قرار داد و فکر می کنم حداکثر تا 10 روز آینده این کمیته پاسخ فرجام خواهی ما را بدهد.

نبی تاکید کرد: فیلمی که ما به کمیته تجدید نظر فیفا ارسال کردیم کاملا نشان می دهد که گزارش داور سنگاپوری به هیچ وجه صحت ندارد و کی روش به بازیکن ملی پوش کره ای توهین نکرده است. در واقع این فیلم نشان می دهد که گزارش داور سنگاپوری با نوع رفتار کی روش مغایرت دارد و من نسبت به تغییر رای کمیته تجدید نظر فیفا امیدواری زیادی دارم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان اعمال نفوذ قطری ها برای تغییر نکردن رای کمیته انضباطی فیفا وجود دارد، تصریح کرد: اعضای کمیته تجدید نظر فیفا از کشورهای اروپایی و آمریکایی بوده و از کشورهای عربی نیستند که این موضوع باعث می شود تا احتمال اعمال نفوذ قطری ها در خصوص این پرونده به حداقل برسد. بعید می دانم کمیته انضباطی فیفا و اعضای آن که مرجع رسیدگی به بی عدالتی ها در فوتبال است خود را به چنین چیزهایی آلوده کند.

دبیر کل فدراسیون فوتبال تاکید کرد: گاهی اوقات برخی مسائل باید رسانه ای شده و برخی دیگر نیز که به فوتبال ما ضربه می زند نباید بلافاصله رسانه ای شود. یکی از دلایل اصلی که ما طی 1.5 ماه گذشته این موضوع را رسانه ای نکردیم امکان تاثیر گذاری قطری ها بوده است ضمن اینکه یکسری ملاحظات دیگر نیز بود که باید لحاظ می شد اما متاسفانه امروز یکی از رسانه ها این موضوع را مطرح کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر این رای شکسته نشود آیا طرح دومی نیز برای موفقیت تیم ملی دارید، تاکید کرد: در حال حاضر فدراسیون فوتبال و وکیل سویسی که گرفته ایم همه تلاش خود را می کنند که این رای شکسته شود چون در نبود کی روش روی نیمکت تیم ملی به احتمال فراوان ضربه خواهد خورد. همان اتفاقی که در دیدار تیم های ملی ایران و ازبکستان افتاد.