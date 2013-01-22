به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مصطفی ویسمه ای افزود: در پی چندین فقره سرقت سیم برق در سطح حوزه استحفاظی و خاموشی های مکرر برق در مناطق مختلف شهری و روستایی و ایجاد نارضایتی عمومی از وضعیت موجود، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستورکارویژه ماموران قرارگرفت.

وی عنوان داشت: دراین راستا باهوشیاری واحدهای گشتی و اجرای طرح های مقطعی ایست و بازرسی در نقاط مختلف در سطح حوزه، ماموران کلانتری 17 داود آباد درمحور فراهان به یکدستگاه خودروی وانت بار دستور ایست دادند که مظنون با بی توجهی به دستور ایست ماموران اقدام به فرارکرد.

وی افزود: ماموران به تعقیب خودروپرداخته وعلی رغم صدور دستورات مکرر ایست، خودروهمچنان به فرارخود ادامه داد که ماموران با رعایت قانون بکارگیری سلاح اقدام به شلیک چند تیر اخطار بصورت هوایی نموده ولی راننده خودرو به فرار ادامه داد. ماموران به ناچار اقدام به شلیک چند تیر به سمت خودرو نموده و با تنگ نمودن عرصه، وی را مجبور به توقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک گفت: پس از متوقف شدن خودرو راننده آن توسط ماموران دستگیر ولی سرنشین خودرو با استفاده از تاریکی شب و پستی و بلندی های رودخانه در محور فراهان موفق به فرار شد.

سرهنگ ویسمه ای اضافه کرد: در بازرسی از خودرو مذکور میله آهنی دست ساز جهت شکستن قفل، اره آهن بر، قیچی آهن بر و مقداری کابل باقیمانده از کابل های سرقتی کشف و ضبط شد.

وی همچنین اظهار داشت: سارق که از اتباع خارجی است پس از بازجویی به 10فقره سرقت عمده کابل برق در حوزه استحفاظی داود آباد و نقاطی دیگر از شهرستان اراک اعتراف و با تحقیقات گسترده همدست وی نیز مورد شناسایی قرار گرفت و تلاش برای دستگیری یکی دیگر از همدستان وی ادامه دارد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست هرگونه حرکات مشکوک، پرسه زنی افراد مشکوک در کنار تأسیسات انتقال نیرو(برق)، فروش کابل برق به مراکز خرید ضایعات، سوزاندن و ذوب نمودن سیمهای برق در نقاط مختلف بیابان یا حاشیه شهر و... را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی با تلفن 110 اطلاع رسانی نمایند.