یک تن مواد مخدر توسط یگان تکاوری کوله سنگی سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ماموران انتظامی پاسگاه کوله سنگی در اجرای ماموریت خود حین گشت زنی و پاکسازی نوار مرزی در درگیری های مسلحانه با قاچاقچیان و اشرار مسلح در چندین مرحله عملیات موفق شدند یک تن و122کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و123گرم مرفین و530گرم هروئین را کشف کنند.

به دلیل اینکه این درگیری ها در نقاط مرزی رخ داده است قاچاقچیان با بجا گذاشتن مواد مخدر به سمت کشورهای همجوار متواری و یک زن و مرد دستگیر شدند.

ماموران انتظامی پاسگاه کوله سنگی بطور شبانه روزی در حاشیه نوار مرزی در حال گشت زنی هستند.