توافق امنیتی ایران و روسیه/ تقدیر از نقش انقلاب در تحولات منطقه

توافق امنیتی ایران و روسیه در تهران

- خبرگزاری یونایتدپرس به نقل از خبرگزاری مهر گزارش داد: ایران و روسیه امروز توافقی در مسائل امنیتی در تهران به امضا رساندند که جزئیات آن اعلام نشده است.

در این گزارش به دیدار "مصطفی نجار" وزیرکشور جمهوری اسلامی ایران و همتای روسی وی در تهران اشاره شده است.

پایگاه خبری النشره لبنان نیز امروز در گزارشی به توافق امنیتی که امروز میان ایران و روسیه امضا شد اشاره کرده است.

پایگاه خبری الشروق مصر امروز در گزارشی به موعد جدید مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره کرده است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: دور جدید مذاکرات با ایران در روز 13 فوریه (25 بهمن ماه) برگزار خواهد شد.

این در حالی است که پیش از این 12 فوریه به عنوان موعدبرگزاری دور جدید مذاکرات ایران و آژانس اعلام شده بود. سخنگوی آژانس با اعلام این موعد جدید توضیح بیشتری درباره محتوای مذاکرات آتی نداد.

تقدیر از نقش انقلاب در تحولات منطقه

روزنامه الیوم السابع مصر امروز در گزارشی به اظهارات اخیر "سعد الکتاتنی" رئیس حزب آزادی و عدالت و رئیس سابق پارلمان مصر در دیدار با "علی لاریجانی" رئیس مجلس شورای اسلامی در خارطوم اشاره کرده است.

وی در این اظهارات به نقش انقلاب اسلامی در تحولات اخیر منطقه و قیامهای عربی ، اشاره کرده و تاکید کرد: انقلاب اسلامی ایران منبع الهام و الگوی ملتهای منطقه است.

الیوم السابع همچنین به اظهارات الکتاتنی در دفاع از حق جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای اشاره کرده است.

- روزنامه الیوم السابع امروز در خبری دیگر به واکنش برخی مقامات پارلمانی و نظامی کویت به اظهارات اخیر سردار "علی رضا تنگسیری" اشاره کرده است. در این گزارش مقامات کویتی علیه سخنان سردار تنگسیری درباره اینکه امنیت خلیج فارس در دستان ایران است، وکنش نشان داده اند.

- "عبدالباری عطوان" تحلیلگر مطرح جهان عرب با اشاره به اظهارات اخیر باراک اوباما در مقاله ای نوشت: اظهارات وی نشان می دهد دولت اوباما در چهار سال آتی در پی دخالت نظامی در سوریه و یا جنگ با ایران در پاسخ به فشارهای اسرائیل نیست و تنها می خواهد وضعیت بحرانی اقتصاد آمریکا را بهبود بخشد.

- خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرد: میزان واردات چین از نفت خام ایران در دسامبر 2012 به یکی از بالاترین رکوردهای خود در این سال رسید. بنابر گزارش اداره گمرکات چین، این کشور در ماه دسامبر 2 میلیون و 520 هزار بشکه نفت از ایران (593 هزار و 390 بشکه در روز) وارد کرده است.