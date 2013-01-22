به گزارش خبرنگار مهر، کاظم آیت اللهی ظهر سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه اطلاعات و فناوری ارتباطات در قم گفت: قم باید زیر بنا و قطب فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی در کشور باشد و ارزش‌های دینی باید با محتوای شکل گرفته از قم ترویج و توسعه یابد.



وی در ادامه با اشاره به اهمیت غیرقابل انکار قم در تولید محتوی اسلامی به زبان فارسی و فاصله زیاد با سایر رقبا در این عرصه، گفت: استفاده از اینترنت با سرعت بالا سبب ورود به عرصه ارتباطات بین المللی می‌شود و راه را برای نشان دادن فرهنگ اسلامی می‌گشاید.



قم می‌تواند قطب تولیدات محصولات فرهنگی شود



رئیس سازمان نظام صنفی رایانه کشور با بیان این که تلاش موسسه‌های فرهنگی و هنری اسلامی و حضور مدیریت مراجع عظام تقلید بسیار موثر در رشد محتوایی محصولات فرهنگی استان قم بوده است، ابراز داشت: با همکاری نهادهای مختلف می‌توان قم را قطب محتوایی محصولات این حوزه کرد که باعث استعداد یابی و اشتغالزائی شایانی نیز می‌شود.



وی در ادامه با تاکید بر این که نقش تبلیغ تشیع در فضای مجازی بسیار مهم است، بیان کرد: زنگ خطرهایی که وجود دارد با محدود کردن اینترنت برطرف نمی‌شود بلکه تنها راه رفع خطر قدم گذاشتن در این عرصه است، فقط با توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌توان از فشارهای اجتماعی بیرون رفت.