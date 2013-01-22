دانش آموزان برگزیده استانی مسابقات فرهنگی هنری گناباد تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گناباد ظهر سه شنبه در این مراسم که در سالن شهید کفایی گناباد برگزار شد اظهار داشت: استقبال دانش آموزان از مسابقات فرهنگی هنری درسال تحصیلی91-90نسبت به سال گذشته 21در صد رشد داشته که قابل تقدیر است.

علی مشکین رو با بیان اینکه حدود 21 هزار نفر در مسابقات فرهنگی هنری شرکت کردند ادامه داد: از این تعداد تعداد 8 هزار و 500 دانش آموز در مرحله شهرستان حائز رتبه شدند.

مشکین رو بیان داشت: تعداد 160 نفر از این افراد به مرحله استانی راه یافتند و درنهایت 83 دانش آموز موفق به کسب رتبه استانی و3 دانش آموز به مرحله کشوری راه یافتند.

وی دراین مراسم ضمن تقدیر و تشکر ازاستقبال خوب دانش آموزان و همکاری مدیران ومعاونین پرورشی واولیاء دانش آموزان تصریح کرد: شهرستان گناباد در مسابقه پرسش مهر موفق به کسب رتبه چهارم استانی شد که آقایان حسین علی اکبری به خاطر مقاله پژوهشی،حمیدرضا مهدوی نمایشنامه نویسی و طراحی وآقای مصطفی غلامزاده در رشته نمایشنامه نویسی موفق به کسب مقام شدند.

وی گفت: در راستای ترویج وگسترش فرهنگ عاشورایی ، مسابقه حماسه حسینی توسط شورای امربه معروف ونهی از منکر مدیریت آموزش و پرورش گناباد درسطح استان خراسان رضوی برگزارشد.

وی ادامه داد: در این مسابقات بیش از 2500 نفر فرهنگی شرکت کردند.