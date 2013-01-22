بیمارستان 128 تختخوابی در بردسکن احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار بردسکن از احداث یک بیمارستان 128 تختخوابی از سوی مجمع خیران سلامت در این شهرستان خبر داد.

محمد اسماعیل یعقوب زاده اظهار کرد: مجوز ساخت این بیمارستان صادر شده و با توجه به عنایت خیران و مردم شریف این شهرستان، در آینده نزدیک عملیات اجرایی احداث آن آغاز خواهد شد.

وی اعلام کرد: 60 درصد هزینه های احداث و بهره برداری از این بیمارستان، از سوی بخش دولتی تامین خواهد شد.

یعقوب زاده همچنین با اشاره به ابلاغ ارتقای تخت های بیمارستان ولی عصر (عج) این شهرستان به 96 تخت، گفت: تامین شش پزشک متخصص و سه پزشک عمومی و ایجاد 64 پست جدید در دستور کار شبکه بهداشت و درمان شهرستان قرار گرفته است.

20 گونه پرنده آبزی و کنار آبزی در آبگیرهای خواف شناسایی شدند

مسئول حفاظت محیط زیست خواف گفت:‌ طی پایش تالابهای شهرستان خواف براساس برنامه زمانبندی شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از 3500 قطعه پرنده ی آبزی و کنار آبزی شمارش شدند.

عباس طاهریان اظهار داشت: طی این برنامه به لحاظ تعدد گونه ای رکورد 20 گونه در تالاب های این شهرستان ثبت شده که خود گواهی بر اهمیت این زیستگاه هاست.

وی افزود: درهمین راستا باحضور مسئول حفاظت محیط زیست سبزوار، 12 گونه مختلف از پرندگان آبزی و کنار آبزی در دریاچه سد سده و 17 گونه در تالاب مژن آباد مشاهده شدند.

طاهریان تصریح کرد: از مهمترین و شاخص ترین گونه های مشاهده شده می توان به مگوس سفید، اردک تاجدار، اردک بلوطی، فیلوش، گیلار، اردک ماهیخوار، اردک ارده ای، اردک سرحنایی و سیاه کاکل اشاره کرد.

آغاز به کار دفتر پیشخوان دولت در زاوه

دومین دفتر پیشخوان دولت در شهرستان زاوه آغاز به کار کرد.

فرماندار زاوه در مراسم آغاز به کار این دفتر، از دستگاههای اجرایی شهرستان خواست تا قسمتی از امورات خود را به این دفاتر ارجاع دهند.

مهدی محمودی عنوان کرد: در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در کاهش تصدی گری های دولتی و واگذاری امورات جاری ادارات به بخش خصوصی و همچنین ارائه هر چه بهتر خدمات اداری و دولتی به مردم، بحث توسعه دفاتر پیشخوان دولت در شهرستان زاوه را با جدیت دنبال خواهیم کرد.

وی با بیان این که حدود 150 نوع خدمت مختلف اداری از سوی دستگاه های اجرایی به دفاتر پیشخوان واگذار شده، گفت: ادارات و نهاد های سطح شهرستان می بایست در واگذاری امور، کمال همکاری و تعامل را با بخش خصوصی به عمل آورند.

اعلام آمادگی 18روستای خواف به منظور مرمت آثار تاریخی

مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خواف از اعلام آمادگی 18روستای این شهرستان به منظور مشارکت مرمت آثار تاریخی خواف خبر داد.

علی محمدی با اشاره به وجود 120نفرعضو فعال در انجمن های سطح شهرستان گفت: خوشبختانه با معرفی و تبلیغات صورت گرفته، اهمیت و جایگاه مواریث فرهنگی شهرستان به ویژه در جهت شناخت هویت مردم و همچنین جذب گردشگر، اشتغالزایی وشکوفایی اقتصادی منطقه روشن وآشکار شده است.

وی افزود: در همین راستا با تشکیل و فعال کردن انجمن های میراث فرهنگی در سطح شهرهای تابعه، بخشها و روستا، بخشها و روستاهای سطح شهرستان تاکنون شوراهای بیش از 18 روستا جهت مشارکت در مرمت و کاربری دادن به بناهای تاریخی اعلام آمادگی کرده اند.