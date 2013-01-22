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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۴۴

در مشهد/

نخستین زمین چمن مصنوعی شهری سرپوشیده به بهره برداری رسید

نخستین زمین چمن مصنوعی شهری سرپوشیده به بهره برداری رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: نخستین زمین چمن مصنوعی شهری سرپوشیده خراسان رضوی در مشهد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، نائب رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در مراسم بهره برداری این سالن که ظهر سه شنبه انجام شد اظهارکرد: شورای اسلامی و شهرداری با هدف تامین نشاط و شادابی در بین شهروندان از ساخت و تجهیز زمین های ورزشی حمایت و پشتیبانی می کند.

غلامرضا بصیری پور ورزش را ضامن سلامتی شهروندان و بهترین دارو برای جلوگیری از اعتیاد جوانان و نوجوانان ذکر کرد و  بر حمایت از تجهیز و ساخت مراکز ورزشی تاکید کرد.

شهردار منطقه پنج مشهد در این مراسم گفت: این مجموعه نخستین مجموعه ورزشی مجهز در خراسان رضوی به ویژه در مشهد است.

حسن حسینی افزود: در زمینی یک هزارمترمربعی با اعتبار170 میلیون تومان ساخته شده و به برگزاری ورزش فوتسال  اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه این مجموعه مجهز به سکوی تماشگران، سقف کششی، نورپردازی هوشمند برای استفاده درشب، سامانه های بهداشتی و کنترلی است اظهارداشت: با بهره برداری از این زمین ورزشی زمینه تربیت نسل جوان و تشکیل تیم های ورزشی در شرق مشهد شتاب می گیرد.

گفتنی است، این مجموعه در بلوار ولایت مشهد در منطقه 5 شهرداری ساخته شده است.

کد مطلب 1797719

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