تشکیل شورای فرهنگی محلات/ پخت بزرگترین کیک با نماد برج گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ظهر سه شنبه برگزار شد، اسناد تاریخی متعلق به مقبره سید باقر مجتهد و شیخ عبد الرزاق استرابادی مورد بررسی قرار گرفت.

محمود اخوان یک تاریخ نگار گلستانی گفت: سید باقر و شیخ عبد الرزاق استرابادی از رجال و مشاهیر و علمای منطقة دارالمؤمنین استراباد در دورة قاجار بودند که پس از فوتشان حاج رمضانعلی قاضی اعظمی (وکیل التجار) بانی ساخت مقبره ای برای این مجاهدان شد که بارگاه آنها تا دهه 1340 شمسی هنوز پا برجا بود اما متأسفانه یکی از مخالفان نامه ای به اداره شهرداری نوشت مبنی بر تجمع کثافات در این محل، و شهردار وقت (خاوری) هم از روی عدم آگاهی و بی اطلاعی از عدم صحت این مدعا دستور تخریب مقبره را صادر کرد.

این تاریخ نگار گرگانی بر ضرورت بازسازی این مقبره به منظور حفظ تاریخ و فرهنگ منطقه تاکید کرد و خواستار پیگیری این موضوع از سوی مدیریت شهر گرگان شد.



ارائه گزارش عملکرد یکساله خانه های فرهنگ



در ادامه این نشست رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و زیست شهری شورای گرگان با تاکید بر ضرورت احیای مقبره العلماء در محله دربنو بر توجه بیشتر به فعالیت خانه های فرهنگ و حمایت از این مجموعه نیز تاکید کرد.



عبدالرضا چراغعلی ضمن گله مندی از پلمب یکی از خانه های فرهنگ فعال گرگان بدون دلیل منطقی توسط یکی از ادارات از سازمان فرهنگی ورزشی شهردرای گرگان خواست حمایت بیشتری از مجموعه های فرهنگی سطح شهر داشته باشند.



راه اندازی شورای فرهنگی در محلات

در ادامه این نشست مسئول خانه های فرهنگ سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان راه اندازی شورای فرهنگی در محلات و اطراف خانه های فرهنگی را با هدف بررسی مسائل محله در حوزه فرهنگی و اجتماعی و مذاکره با سازمان های فرهنگی موازی برای کارهای مشارکتی را یکی از فعالیت های عمده این مجموعه در سال جاری عنوان کرد.



علی شریفیان هدایت، حمایت و نظارت را مهترین نیاز خانه های فرهنگ سطح شهر دانست و از برنامه ریزی برای فرهنگ کسب و کار حلال و رفتار درست کاسب در سال آینده خبر داد.



مدیران خانه های فرهنگ گرگان از جمله فرخنده فیروزفرد از خانه فرهنگ جوان، محمدرضا اسعدی و علی تجری از کتابخانه پیرداد و خانه فرهنگ خورشید، علی صالحی از خانه فرهنگ پرسش، خانم عراقی از کانون جهاندیدگان، کبری مرادقلی از خانه فرهنگ غدیر، سهرابی از خانه فرهنگ فردوسی و خانم رضوانی از خانه فرهنگ قرآن نیز در ادامه این نشست به ارایه گزارش عملکرد خود طی سال جاری پرداختند.



برگزاری جشنواره طعم برتر سالانه می شود



دبیر جشنواره طعم برتر نیز در این نشست به ارایه گزارش از فعالیت های انجام شده برای برگزاری بزرگترین جشنواره غذایی با عنوان طعم برتر پرداخت و تلاش دبیرخانه این جشنواره برای برگزاری سالانه آن خبر داد.



مرتضی دستجردی با اشاره به اینکه در این جشنواره بزرگترین کیک با نماد برج گرگان پخته می شود، افزود: این جشنواره سعی دارد با ایجاد فضای رقابتی مناسب در راستای اهداف بلند مدت برای رشد و شکوفایی صنعت غذا و انتخاب برترین طعم های شمال ایران گام بردارد.