کادیما شگفتی ساز انتخابات اسرائیل خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "شائول موفاز" رهبر حزب کادیما طی اظهاراتی پیش بینی کرد حزبش شگفتی ساز انتخابات پارلمانی امروز این رژیم لقب خواهد گرفت.

وی در سخنانی که در راستای بازارگرمی برای کادیما در این انتخابات بیان می شد افزود: هر کسی می خواهد بخشی از این شگفتی باشد، در انتخابات به کادیما رای دهد. به ادعای وی حزب کادیما یک حزب میانه رو است.

انتخابات کنیست رژیم صهیونیستی در حالی از امروز صبح در سرزمین های اشغالی آغاز شده که پیش بینی ها از پیروزی حزب لیکود به رهبری "بنیامین نتانیاهو" و همپیمانانش حکایت دارد.