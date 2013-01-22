پاسخ عجیب نکونام در مورد خداحافظی رحمتی/ امروز روز جدیدی است!

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام که طی هفته های اخیر خبرهایی در مورد احتمال اختلاف وی با سیدمهدی رحمتی منتظر شده بود، عصر امروز سه شنبه در پاسخ به این پرسش خبرنگاران که آیا هنوز هم بر مواضع قبلی تان برای صحبت با کی روش برای بازگشت رحمتی به تیم ملی هستید گفت: این صحبت برای دیروز بود و امروز روز جدیدی است.

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال پس از این پاسخ کوتاه در مورد دیدار روز جمعه با پرسپولیس پرداخت و گفت: بازی سختی را پیش رو داریم. سه امتیاز برای هر دو تیم استقلال و پرسپولیس مهم است اما امیدوارم تیم ما بتواند با ارائه یک بازی خوب سه امتیاز را بگیرد و یک نتیجه خوب کسب کند.

وی با بیان اینکه دیدار استقلال و پرسپولیس بیشتر از آنکه فنی باشد یک دیدار احساسی است خاطرنشان کرد: امیدوارم دو تیم بتوانند بازی تماشاگر پسندی را به نمایش بگذارند و اتفاق ناخوشایندی رخ ندهد. هر بازی شرایط خاص خودش را دارد و نمی شود دربی تهران را با دربی های بزرگ مقایسه کرد.

جواد نکونام در مورد غیبت علی کریمی در دربی گفت: علی از بازیکنان خوب فوتبال ایران است که امیدوارم هر چه سریعتر سلامتی اش را به دست بیاورد. با این حال ما با پرسپولیس بازی داریم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران در پایان صحبت هایش از هواداران دو تیم خواست تنها به تشویق تیم مورد علاقه شان بپردازند از توهین به بازیکنان و مربیان حریف خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد نکونام در شرایطی امروز دست از حمایت از رحمتی برداشت و چنین اظهار نظری کرد که دروازه بان شماره یک استقلال دوشنبه شب در برنامه نود و در پاسخ به این پرسش که آیا اختلاف با کاپیتان تیم ملی باعث کناره گیری ات شد گفت: در این مورد صحبتی ندارم.