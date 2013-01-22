  1. حوزه و دانشگاه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۳۴

اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری فردا اعلام می‌شود

اسامی پذیرفته‌شدگان تکمیل ظرفیت آزمون دکتری فردا اعلام می‌شود

فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت آزمون ورودی دوره دکتری (ph.d) نیمه متمرکز سال 91 فردا 4 بهمن روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکتری (ph.d ) نیمه متمرکز سال 91 فردا چهارشنبه چهار بهمن 91 برروی سایت اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی http://sanjesh.org/ قرار می گیرد.

بنابراین آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در فهرست پذیرفته شدگان نهایی مرحله تکمیل ظرفیت اعلام شده است، با توجه به اطلاعیه مربوطه که در زمان اعلام نتایج در اختیارآنان قرار می گیرد، می توانند مطابق با برنامه زمانی مشخص شده مربوط به هر کد رشته محل، به وب سایت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ذی ربط مراجعه کنند و با در دست داشتن مدارک اعلام شده برای ثبت نام اقدام کنند.
کد مطلب 1797730

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