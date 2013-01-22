28 طرح صنعتی در چهارمحال و بختیاری افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمن کرمی اظهار داشت: برای ساخت و تکمیل این طرح ها 293 میلیارد ریال هزینه شده است.

رئیس صنعت ، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: با بهره برداری از این طرح ها زمینه اشتغال 328 نفر فراهم می شود.

رحمان کرمی افزود: کارخانه ساخت قطعات ماشین آلات خاص، توسعه خوراک آ بزیان، تولیدجاروبرقی، سنگ لاشه و مرمریت، نمایشگر ال ای دی، الکتروموتور والکتروپمپ، موکت نمدی، فرآوری میوه و سبزیجات و... از مهمترین این طرح هاست.

کرمی افزود: این طرح ها در شهرستان های شهرکرد، بروجن، فارسان، لردگان و کیار افتتاح می شوند.

بیش از هزار واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کند.

صدور مجوز طرح توسعه سیمان شهرکرد

مجوز طرح توسعه سیمان شهرکردصادر شد.

معاون برنامه ریزی و توسعه صنعت ، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: ‌این طرح با 193 میلیارد تومان سرمایه گذاری آغاز شده است.

پحبیب دهقان افزود: طرح توسعه سیمان شهرکرد با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون تن سیمان دراین استان آغاز شده است.

وی گفت:‌ 500 میلیارد ریال از سرمایه گذاری این طرح آورده سهام دار و بقیه آن تسهیلات ارزی و ریالی و منابع شرکت است.

معاون برنامه ریزی و توسعه صنعت ، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود:‌طرح توسعه سیمان شهرکرد درزمان بهره برداری زمینه اشتغال مستقیم 175 نفر را فراهم می کند.

آغاز فراخوان شرکت ها و واحد های صنعتی متقاضی گواهینامه دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری

فراخوان شرکت ها و واحد های صنعتی متقاضی گواهینامه دانش بنیان در چهارمحال و بختیاری آغاز شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: متقاضیان دریافت مجوز تائید صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان می توانند با مراجعه به سامانه اطلاعات فناوری ایران بامطالعه دستورالعمل وارسال مدارک دراین سامانه نامنویسی کنند.

رحمان کرمی افزود: اجرای فرآیند تشخیص صلاحیت، رتبه بندی و صدور مجوز شرکتها و موسسات دانش بنیان از طریق کارگزاران در دبیرخانه مربوطه مستقر دروزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه نامنویسی از طریق سامانه اطلاعات فناوری ایران است، متقاضیان از ارسال مدارک به شیوه های دیگر به کارگزاری و دبیرخانه خودداری کنند.

کرمی افزود: با توجه به تعداد زیاد متقاضیان و الکترونیکی بودن سامانه، اولویت بررسی ها در دبیرخانه و کارگزاری بر اساس زمان نامنویسی و تکمیل مدارک در سامانه انجام می شود.

پایان امسال آخرین مهلت تبدیل وضعیت بیمه قالیبان در چهارمحال و بختیاری

قالیبافان چهارمحال و بختیاری تا پایان امسال برای تبدیل وضعیت بیمه تامین اجتماعی خود مهلت دارند.

رئیس اداره فرش صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت:‌ قالیبافان چهارمحال و بختیاری تا پایان اسفندماه برای تبدیل وضعیت بیمه تامین اجتماعی از قانون قدیم به قانون جدید به دفاتر پیشخوان دولت در سراسر استان مراجعه کنند.

علیرضا شیخی افزود: داشتن مدارک شناسایی قالیبافی و گواهی مهارت فنی و حرفه ای ‌ برای تبدیل وضعیت بیمه تکمیلی تامین اجتماعی قالی بافی الزامی است.

شیخی با اشاره به اینکه این اقدام در جهت ارائه خدمات بیشتر به قالیبافان است، تصریح کرد: مهلت مقرر شده به هیچ وجه تمدید نمی شود.

سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری شهرکرد معرفی شد

علی اکبر معتمدی طی حمکی از سوی شهردار شهرکرد به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی این شهرداری معرفی و منصوب شد.

طی حکمی ار سوی نورالله غلامیان دهکردی شهردار شهرکرد، علی اکبر معتمدی به عنوان سرپرست معاونت اداری و مالی شهرداری شهرکرد منصوب شد.

شهردار شهرکرد در مراسم معارفه سرپرست معاونت اداری و مالی این شهرداری با تأکید بر ضرورت تلاش و جدیت بیش از پیش این معاونت در ارائه خدمات اصلی و مورد توقع شهروندان خواستار توجه بیشتر مدیران و کارکنان این حوزه به مطالبات شهروندان شد.