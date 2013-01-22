به گزارش خبرنگار مهر، صمد مرفاوی سرمربی پیشین استقلال، به همراه محمود فکری و علی چینی پس از گذشت 5 دقیقه از آغاز تمرین در کمپ مرحوم ناصر حجازی حضور یافتند. آنها در بدو ورود مورد تشویق هواداران قرار گرفتند. البته قلعهنویی به خاطر آغاز تمرین و نظارت بر عملکرد بازیکنانش، به سمت آنها نرفت. همچنین علی نظری جویباری قائم مقام باشگاه استقلال در تمرین حضور یافت.
قلعهنویی پیش از آغاز تمرین خطاب به فرهاد مجیدی گفت که ساعت 12 برای تمرین فردا خوب است که فرهاد با بیان جمله "از آرش سوال کنید زیرا تا به امروز 11 صبح را ندیده است"، به سوال سرمربی استقلال پاسخ داد.
در ادامه قلعهنویی با شوخی خطاب به برهانی گفت: " تمرین را 12 صبح بگذاریم، اشکالی ندارد؟" که او با خنده گفت: "هرچه شما بگوئید، من تابع دستوراتتان هستم."
جمله پایانی قلعهنویی خطاب به بازیکنان این بود که چه کسی هزینه ناهار فردای تیم را پرداخت میکند که ساموئل بلند شد و گفت:" ناهار فردای تیم با من."
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