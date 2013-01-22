به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر وحید چگینی رئیس موسسه ملی اقیانوسشناسی در این باره اظهار داشت: کارشناسان و متخصصان موسسه ملی اقیانوسشناسی در این مرحله از گشت به مدت 12 روز عملیات اندازهگیری پارامترهای اقیانوسشناسی را در آبهای ایرانی نیمه غربی خلیج فارس (حدفاصل بین بندردیر تا خور عبداله) انجام دادند.
وی با اشاره به اینکه در هفته دوم انجام این گشت، تیم تحقیقاتی از ایستگاههای تعیین شده در لنگرگاه بوشهر به سمت جزیره خارک، امام حسن، دیلم و هندیجان در غرب خلیج فارس را اندازهگیری نمودند، گفت: با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مدت زمان انجام این گشت، تیم تحقیقاتی توانست عملیات اندازهگیری را در بیشتر ایستگاههای تعیین شده، با موفقیت به انجام رساند.
رئیس موسسه ملی اقیانوسشناسی در ادامه گفت: تحلیل پارامترهای مختلف آزمایشگاهی شیمی دریا، زیستشناسی دریا و رسوبشناسی دریا بر روی نمونههای برداشت شده از گشت اول در شرق خلیج فارس هماکنون در آزمایشگاههای موسسه ملی اقیانوسشناسی در تهران و ایستگاه بوشهر در حال انجام است.
وی افزود: همچنین نمونههای برداشت شده در گشت دوم در غرب خلیج فارس نیز، طبق برنامه جهت انجام تحلیل آزمایشگاهی به ایستگاه موسسه ملی اقیانوسشناسی مستقر در بوشهر انتقال داده شده است. کارشناسان مستقر در ایستگاه بوشهر بلافاصله مراحل آمادهسازی و انجام آزمایشهای مختلف بر روی نمونهها را شروع کردند.
چگینی همچنین از آغاز مرحله سوم گشت اقیانوسشناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در دریای عمان طبق برنامه در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این گشت از بندرعباس شروع و در چابهار خاتمه مییابد و همانند گشتهای اول و دوم، 12 نفر از اعضای هیات علمی و متخصصان موسسه ملی اقیانوسشناسی در چهار رشته مختلف دریایی در این مرحله از گشت شرکت میکنند و یک گروه دو نفره مستقر در ایستگاه مرکز اقیانوس شناسی دریای عمان و اقیانوس هند در بندر چابهار خدمات پشتیبانی را بهعهده خواهند داشت. این تیم تحقیقاتی نیز طبق زمانبندی تعیین شده، اندازهگیری پارامترهای مختلف اقیانوسشناسی را در ایستگاههای تعیین شده، انجام خواهند داد.
رئیس موسسه ملی اقیانوسشناسی تصریح کرد: با توجه به وجود سه هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور و لزوم شناسایی منابع آبی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، نیاز است تا تحقیقات در این حوزه آبی از سوی پژوهشگران انجام شود که در این راستا تا پیش از آماده شدن کشتی اقیانوسپیما، موسسه ملی اقیانوسشناسی با حمایت نیروی دریایی کشور اقدام به اجرای بزرگترین گشت تحقیقاتی در خلیج فارس و دریای عمان کرد.
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