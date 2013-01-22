به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر وحید چگینی رئیس موسسه ملی اقیانوس‎شناسی در این باره اظهار داشت: کارشناسان و متخصصان موسسه ملی اقیانوس‎شناسی در این مرحله از گشت به مدت 12 روز عملیات اندازه‎گیری پارامترهای اقیانوس‎شناسی را در آب‎های ایرانی نیمه غربی خلیج فارس (حدفاصل بین بندردیر تا خور عبداله) انجام دادند.

وی با اشاره به این‎که در هفته دوم انجام این گشت، تیم تحقیقاتی از ایستگاه‎های تعیین شده در لنگرگاه بوشهر به سمت جزیره خارک، امام حسن، دیلم و هندیجان در غرب خلیج فارس را انداز‎ه‎گیری نمودند، گفت: با وجود نامساعد بودن شرایط جوی در مدت زمان انجام این گشت، تیم تحقیقاتی توانست عملیات اندازه‎گیری را در بیشتر ایستگاه‎های تعیین شده، با موفقیت به انجام رساند.

رئیس موسسه ملی اقیانوس‎شناسی در ادامه گفت: تحلیل پارامترهای مختلف آزمایشگاهی شیمی دریا، زیست‎شناسی دریا و رسوب‎شناسی دریا بر روی نمونه‎های برداشت شده از گشت اول در شرق خلیج فارس هم‎اکنون در آزمایشگاه‎های موسسه ملی اقیانوس‎شناسی در تهران و ایستگاه بوشهر در حال انجام است.

وی افزود: همچنین نمونه‎های برداشت شده در گشت دوم در غرب خلیج فارس نیز، طبق برنامه جهت انجام تحلیل آزمایشگاهی به ایستگاه موسسه ملی اقیانوس‎شناسی مستقر در بوشهر انتقال داده شده است. کارشناسان مستقر در ایستگاه بوشهر بلافاصله مراحل آماده‎سازی و انجام آزمایش‎های مختلف بر روی نمونه‎ها را شروع کردند.

چگینی همچنین از آغاز مرحله سوم گشت اقیانوس‎شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان در دریای عمان طبق برنامه در دهه مبارک فجر خبر داد و گفت: این گشت از بندرعباس شروع و در چابهار خاتمه می‎یابد و همانند گشت‎های اول و دوم، 12 نفر از اعضای هیات علمی و متخصصان موسسه ملی اقیانوس‎شناسی در چهار رشته مختلف دریایی در این مرحله از گشت شرکت می‎کنند و یک گروه دو نفره مستقر در ایستگاه مرکز اقیانوس شناسی دریای عمان و اقیانوس هند در بندر چابهار خدمات پشتیبانی را به‎عهده خواهند داشت. این تیم تحقیقاتی نیز طبق زمان‎بندی تعیین شده، اندازه‎گیری پارامترهای مختلف اقیانوس‎شناسی را در ایستگاه‎های تعیین شده، انجام خواهند داد.

رئیس موسسه ملی اقیانوس‎شناسی تصریح کرد: با توجه به وجود سه هزار کیلومتر مرز آبی در شمال و جنوب کشور و لزوم شناسایی منابع آبی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، نیاز است تا تحقیقات در این حوزه آبی از سوی پژوهشگران انجام شود که در این راستا تا پیش از آماده شدن کشتی اقیانوس‎پیما، موسسه ملی اقیانوس‌شناسی با حمایت نیروی دریایی کشور اقدام به اجرای بزرگ‎ترین گشت تحقیقاتی در خلیج فارس و دریای عمان کرد.