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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۱۲

10 کشتی گیر ناشنوای کرمانشاهی به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت شدند

10 کشتی گیر ناشنوای کرمانشاهی به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: 10 کشتی گیر آزاد و فرنگی ناشنوایان کرمانشاه برای شرکت در مسابقات انتخابی تیم های ملی ناشنوایان به بازی های المپیک 2013 صوفیه بلغارستان، به تهران دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این 10 بازیکن از سوم بهمن به مدت سه روز، ارزیابی خواهند شد و سپس برای حضور در اردوی تیم های ملی و مسابقات بین المللی چهار جانبه ترکیه انتخاب می شوند.

فرود حجتی و فرشاد محمدی در وزن 55 کیلو، امیر صمدی در 60 کیلو، ناصر کرمی مهر در 66 کیلو، کیوان صمدی در 74 کیلو، سجاد مرادی و سجاد حقی پور در 84 کیلو و ایرج طهماسبی در 96 کیلو نفرات دعوت شده از استان کرمانشاه در رشته کشتی آزاد هستند.

عبدالرحمن امیری در وزن 84 کیلو و مهدی کاروان بوم در وزن 120 کیلو نیز دو نفر دعوت شده در رشته کشتی فرنگی هستند.
 

کد مطلب 1797734

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