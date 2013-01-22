10 کشتی گیر ناشنوای کرمانشاهی به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این 10 بازیکن از سوم بهمن به مدت سه روز، ارزیابی خواهند شد و سپس برای حضور در اردوی تیم های ملی و مسابقات بین المللی چهار جانبه ترکیه انتخاب می شوند.

فرود حجتی و فرشاد محمدی در وزن 55 کیلو، امیر صمدی در 60 کیلو، ناصر کرمی مهر در 66 کیلو، کیوان صمدی در 74 کیلو، سجاد مرادی و سجاد حقی پور در 84 کیلو و ایرج طهماسبی در 96 کیلو نفرات دعوت شده از استان کرمانشاه در رشته کشتی آزاد هستند.

عبدالرحمن امیری در وزن 84 کیلو و مهدی کاروان بوم در وزن 120 کیلو نیز دو نفر دعوت شده در رشته کشتی فرنگی هستند.

