هشتاد و سومین نشست مجمع اهل قلم با بررسی 6 مقاله برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با هدف غنای محتوائی مقالات گلشن ابرار، نشست هشتاد و سوم این گروه با حضور اساتید ناظر، حجج اسلام آقایان محمد جعفر طبسی استاد سطح عالی حوزه علمیه قم؛ و عبدالصمد جودتی مدیر گروه گلشن ابرار برگزار شد.

در این نشست، شرح حال شش تن از دانشمندان بزرگ جهان تشیع ارائه شد و آثار پژوهشی از سوی اساتید ناظر جلسه مورد نقد و بررسی دقیق و از سوی نویسندگان مقالات مورد دفاع قرارگرفت.

حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد جعفر طبسی ارزیاب گروه گلشن ابرار ضمن تشکر از نویسندگان شرح حال های جذاب و مستندی که در این مجمع به نگارش درآمده بود، ضمن توصیه بیش از پیش محققان به کاویدن زوایای مخفی زندگی علمای شیعه گفت: امروزه ما بر سر سفره علم و دانش وسیع دانشمندان گذشته نشسته ایم. وظیفه ما در این زمان علاوه بر استفاده صحیح از تحقیقات گذشتگان و الگو پذیری از اخلاق آنها، تلاش برای اسوه سازی شخصیت‏های علمی و اخلاقی تشیع در جامعه است. امری که خود، قدمی در مسیر تقدیر از بزرگان نیز هست.

حجت الاسلام و المسلمین عبدالصمد جودتی، مدیر گروه گلشن ابرار نیز با تاکید بر رعایت توصیه های استاد ارزیاب، ضمن اشاره به حملات همه جانبه غرب به فرهنگ و تمدن اسلامی اشاره کرد: یکی از نمونه های هجوم بر فرهنگ اسلامی، ترویج اسوه‎ها و الگوهای دروغین و ساختگی در همه زمینه‏هاست و در راستای فرمایش استاد طبسی، با نگارش متین و جذاب زندگی علمای تشیع و خداوندان دانش در مذهب امامیه، می‏توان نه تنها برای عالم تشیع و جهان اسلام که برای همه گیتی نیز اسوه‏های متنوعی را معرفی نمود.

قابل ذکر است که که شرح حال های ارائه شده در نشست فوق، پس از إعمال برخی اصلاحات جزئی و ویراستاری صوری، در نوبت چاپ مجلدات آتی مجموعه «گلشن ابرار» قرار می گیرد.

بزرگان معرفی شده در نشست هشتاد و سوم گلشن ابرار 6 تن بودند که اسامی آن ها با مختصری از شرح حالشان درپی می آید: 1- ملا محمد آملی (نوشته غلامرضا گلی زواره)، آیت الله ملا محمد آملی ازعلمای جامع منقول و معقولی است که در انتهای عصر قاجار می زیست و در قضیه مشروطه از طرفداران مشروطه مشروعه و همگام با شهید شیخ فضل الله نوری بود. وفات وی در 1334 ق است و آیت الله شیخ محمد تقی آملی فرزند ایشان بوده است.

2- قطب الدین نیریزی (نوشته غلامرضا گلی زواره)، مرحوم سید محمد نیریزی ملقب به قطب الدین از علمای انتهای عصر صفوی و دوره نادری است که بدون داشتن برخی شطحیات صوفیه، دارای مذاقی عرفانی و اخلاقی بوده و کتاب «حکمت معصومیه» ایشان از آثار ماندگار شیعه در بحث حکمت و عرفان به شمار می‏آید. ناگفته نماند که انتساب ایشان به فرقه ذهبیه نیز مطلبی مخدوش است. این عالم ربانی همچنین در عرصه نظریه پردازی سیاسی نیز آرای ارزشمندی ازخود به جای نهاده است.

3- فاضل سراب تنکابنی (نوشته غلامرضا گلی زواره)، سومین شخصیت مطرح شده دراین مجمع، عالم ربانی جامع حکمت و فقه و ادب، علامه محمد فاضل تنکابنی مشهور به فاضل سراب است. این دانشمند پرتالیف در انتهای عهد صفوی می‏زیسته و شاگرد بزرگانی چون علامه مجلسی بوده و سال وفات وی 1124ق است.

4- میرزا حسن زنوزی خویی ( نوشته وحیده مقدم)، میرزا حسن زنوزی خویی از شاگردان ملا عبدالنبی طسوجی، علامه وحید بهبهانی و سید مهدی شهیدی خراسانی است که در سال 1172 ق متولد شده و آثار بسیار مفصل و ارزنده‏ای چون ریاض الجنه و بحر العلوم را از خود به جای نهاده است. میرزا حسن زنوزی در سال 1218 ق وفات یافت و در زنوز خوی مدفون است.

5- ملا عبدالرزاق همدانی (نوشته زهرا نجف زاده)، واعظ و دانشمند پرتلاش ملاعبدالرزاق همدانی قزوینی از علمی عهد پهلوی و از وعاظ شهر است که علاوه بر وعظ و ارشاد در زمینه آثار مکتوب نیز بیش از شصت تالیف از خود به جای نهاده است که اغلب آنها در رد فرقه ها و گروه های منحرف است. این عالم ربانی در سال 1384ق(1343ش) وفات یافت.

6- شیخ مهدی آصفی (نوشته سید سجاد هاشمی)، آیت الله شیخ محمد مهدی آصفی بروجردی از علمای پرتلاش در زمینه فعالیت های اجتماعی است که در ایران وعراق منشا خدمات بسیار شده است. این دانشمند فعال و خدوم دارای تالیفات بسیار و در حال حاضر در قید حیات است.