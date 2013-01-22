95 درصد متکدیان در استان زنجان غیربومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی موادمخدر، افزود: در حال حاضر برنامه های گسترده ای برای جمع آموری متکدیان در سطح استان در حال انجان است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: باید فرهنگسازی لازم در جامعه در رابطه با کمک به افراد معتاد برای درمان اعتیاد صورت گیرد.

احمدی افزود: گفت باید اقدامات لازم در مناطق آسیب‌پذیر در راستای ایجاد مشاغل و مبارزه با بیکاری صورت گیرد که در این راستا ایجاد مشاغل خانگی می‎تواند کمک شایانی برای رفع بیکاری کند که این موضوع باعث کاهش اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه مبارزه با موادمخدر گفت: اگر مبارزه با موادمخدر به صورت محله‌محور انجام شود تأثیر بیشتری دارد و همچنین باید بانک جامع اطلاعاتی معتادان استان نیز به صورت هماهنگ ایجاد شود.

احمدی گفت: علی‎رغم اینکه ایران با کشور افغانستان همسایه است، یکی از موفق‎ترین کشورها در زمینه مبارزه با موادمخدر به‌شمار می‌آییم.

وی با اشاره به ارتش سایبری ایران، گفت: ارتش سایبری ایران یکی از قوی‎ترین ارتش‌ها در دنیا است که این امر موجب تعجب بسیاری ازکشورها است که علی‌رغم وجود این تحریم‎ها توانسته است به این مهم دست یابد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه به یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرد و با تشریح شاخص‌های تبلیغ در انتخابات، گفت: بهترین شاخص‌ برای تبلیغ در انتخابات شاخص‌های معرفی شده از سوی رهبر است و همچنین باید افرادی با نگاه‎ دینی، غیرحزبی و ولایی تبلیغ شوند.

احمدی با اشاره به برنامه‎های دهه فجر استان، گفت: در سال‌جاری پروژه‎هایی با مبلغ نزدیک بوده هزار میلیارد تومان افتتاح می‌شود که افتخار بزرگی برای استان زنجان است.



احمدی افزود: اعتراف دشمنان به یافتن فرمول مقابله با تحریم‎ها، نشان دهنده خستگی دشمن و بهانه‌گیری آنان برای عقب‌نشینی خاموش است که رمز غلبه بر این تحریم‎ها توسط ایرانیان مقاومت، ایثار و فداکاری است.