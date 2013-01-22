95 درصد متکدیان در استان زنجان غیربومی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر سه شنبه در نشست شورای هماهنگی موادمخدر، افزود: در حال حاضر برنامه های گسترده ای برای جمع آموری متکدیان در سطح استان در حال انجان است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان گفت: باید فرهنگسازی لازم در جامعه در رابطه با کمک به افراد معتاد برای درمان اعتیاد صورت گیرد.
احمدی افزود: گفت باید اقدامات لازم در مناطق آسیبپذیر در راستای ایجاد مشاغل و مبارزه با بیکاری صورت گیرد که در این راستا ایجاد مشاغل خانگی میتواند کمک شایانی برای رفع بیکاری کند که این موضوع باعث کاهش اعتیاد و آسیبهای ناشی از آن خواهد شد.
وی با اشاره به نحوه مبارزه با موادمخدر گفت: اگر مبارزه با موادمخدر به صورت محلهمحور انجام شود تأثیر بیشتری دارد و همچنین باید بانک جامع اطلاعاتی معتادان استان نیز به صورت هماهنگ ایجاد شود.
احمدی گفت: علیرغم اینکه ایران با کشور افغانستان همسایه است، یکی از موفقترین کشورها در زمینه مبارزه با موادمخدر بهشمار میآییم.
وی با اشاره به ارتش سایبری ایران، گفت: ارتش سایبری ایران یکی از قویترین ارتشها در دنیا است که این امر موجب تعجب بسیاری ازکشورها است که علیرغم وجود این تحریمها توانسته است به این مهم دست یابد.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه به یازدهمین انتخابات ریاستجمهوری اشاره کرد و با تشریح شاخصهای تبلیغ در انتخابات، گفت: بهترین شاخص برای تبلیغ در انتخابات شاخصهای معرفی شده از سوی رهبر است و همچنین باید افرادی با نگاه دینی، غیرحزبی و ولایی تبلیغ شوند.
احمدی با اشاره به برنامههای دهه فجر استان، گفت: در سالجاری پروژههایی با مبلغ نزدیک بوده هزار میلیارد تومان افتتاح میشود که افتخار بزرگی برای استان زنجان است.
احمدی افزود: اعتراف دشمنان به یافتن فرمول مقابله با تحریمها، نشان دهنده خستگی دشمن و بهانهگیری آنان برای عقبنشینی خاموش است که رمز غلبه بر این تحریمها توسط ایرانیان مقاومت، ایثار و فداکاری است.
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