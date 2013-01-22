به گزارش خبرنگار مهر، صفرعلی براتلو ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار شهرستان قدس اظهار داشت: انسان زمانی که به مقام و جایگاهی می رسد، ظرفیت واقعیش مشخص و خوب و بد رفتارش آشکار می شود.

وی افزود: متکبر در مسیر تقوا حرکت نمی کند، به شایسته سالاری توجه ندارد و تلاش می کند مهره ها و افراد دلخواه خودش را حاکم و مسئول کند و به کسی اجازه مخالفت نمی دهد.

مسئولان برای حفظ سمت و رده خود حق مردم را پایمال نکنند

این مسئول خطاب به مسئولان شهرستان قدس عنوان کرد: حواسمان باشد برای یک رده و جایگاه بالاتر حق را نادیده نگیریم، باید شهامت بیان حق را داشته باشیم و با صداقت با مردم رفتار کنیم، با توجه به اینکه مردم به ما اعتماد کردند نباید از جایگاهمان سوء استفاده نکنیم.

براتلو با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اختلاف اخیر دولت و مجلس گفت: ولایت فقیه بر اصل تفکیک قوا تاکید دارند.

دخالتهای بی مورد موجب خروج تصمیم گیری ها از چارچوب اصلی می شود

معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران ادامه داد: در واقع دخالتها موجب خروج تصمیم گیری ها و خدمت رسانی ها از چارچوب اصلیش می شود.

وی در خصوص فتنه های اخیر اظهار داشت: دو مقطع زمانی در تاریخ انقلاب اسلامی باورها متزلزل شد، یک بار در دهه 60 که نهضت آزادی و ملی در مقابل ولایت فقیه ایستادند، در آن زمان عده ای با نام یار امام در مقابل آنها و مدافع راه امام بودند اما همین که امام از دنیا رفت، از روحانیت جدا شدند.

این مسئول یادآور شد: همین افراد بودند که سال 88 مقابل ولایت فقیه بودند و فتنه ای را به پا و رژیم صهیونیستی، آمریکا و انگلیس از آنها تجلیل کردند، در واقع فتنه گران مقابل نظام، مردم و ارزشها ایستادند.

براتلو اذعان داشت: هم اکنون مردم در تحریم و فشار مشکلات اقتصادی هستند و گرانی محصولات آنها را اذیت می کند، اما مردم متوجه توطئه دشمن هستند و با حضوری حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری، تمامی توطئه های دشمنان را خنثی می کنند.

مسئولان شهرستان با فرماندار جدید همکاری داشته باشند

معاون سیاسی انتظامی استانداری تهران متذکر شد: در این زمینه انتظار میرود که مسئولان شهرستان قدس با سرپرست جدید فرمانداری همکاری و همراهی کنند تا آرامش شهرستان پابرجا بماند.

وی گفت: انتخابات عظیمی را پیش رو داریم که همه باید در رکاب ولایت فقیه حرکت کنیم.