رقابت عکاسان و گرافیست ها در دومین جشنواره مد و لباس فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور فرهنگ سازی و تقویت باورهای استفاده از الگوهای اسلامی ایرانی و ارتقای باورهای طراحان ، تولیدکنندگان و به ویژه مصرف کنندان کشور به استفاده از محصولات ایرانی، بخش فرهنگی هنری دومین جشنواره مد و لباس فجر به صورت رقابتی و غیررقابتی برگزار می شود.

بر این اساس در بخش رقابتی در دو گروه عکس و پوستر داوران به ارزیابی و بررسی آثار عکاسان و گرافیست های حوزه مد ولباس خواهند پرداخت.

همچنین در بخش غیر رقابتی نیز نشریات معتبر و دارای مجوز موسسات و کانون های تبلیغاتی فعال این حوزه، شرکت های نرم افزارهای و سخت افزاری حوزه مد و لباس و ناشرانی که حداقل 10 عنوان کتاب در این حوزه داشته باشند، در دومین جشنواره مد و لباس فجر حضور می یابند.

از سوی دیگر در طول برگزاری جشنواره فیلمهای کوتاه مستند و داستانی حوزه مد و لباس نیز حاضر بوده و به علاقه مندان این حوزه معرفی می شوند.

دومین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر دهم تا بیستم اسفند در تهران و 5 استان دیگر برگزار می شود.