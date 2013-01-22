افتتاح و کلنگ زنی 104 پروژه گازی در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی سنگدوینی ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران به مناسبت طرح های دهه فجر استان، هزینه اجرای این طرح ها را 182 میلیارد و 200 میلیون ریال اعلام کرد.

وی تعداد مشترکان گاز استان را 395 هزار و 998 مشترک اعلام کرد و گفت: امسال بیش از 28 هزار مشترک جدید به شمار مشترکان گاز استان افزوده شده است.

وی عنوان کرد: 410 هزار و 238 خانوار استان بهره مند از گاز طبیعی هستند و یک میلیون و 615 هزار نفر از جمعیت استان در مجموع از این نعمت طبیعی برخوردار هستند.

مدیرعامل گاز گلستان یادآور شد: در سالجاری 106 هزار و 186 نفر از جمعیت استان از جمعیت گاز طبیعی بهره مند شده اند.

سنگدوینی افزود: 94 درصد جمعیت استان در مجموع برخوردار از گاز هستند که 76 درصد جمعیت روستایی و 100 درصد جمعیت شهری از این نعمت بهره مند هستند.

وی اظهار داشت: تاکنون در استان 60 جایگاه سی ان جی گازرسانی شد که در دهه فجر نیز به سه جایگاه دیگر گازرسانی می شود.

وی گفت: پروژه های مهر ماندگار نیز 30 روستای استان با اعتبار 100 میلیارد و 735 میلیون تومان بود که تاکنون 23 دولت در هفته دولت به بهره برداری رسید و هفت روستای باقیمانده تا پایان سالجاری به بهره برداری می رسند.

سنگدوینی میزان پیشرفت فیزیکی طرح های مهر ماندگار بخش گاز استان را 92 درصد اعلام کرد.