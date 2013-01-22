جزئیات دریافت کارت آزمون دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی بالینی پزشکی روز 12 بهمن ماه امسال برگزار می شود و مرکز سنجش آموزش پزشکی زمان و شرایط شرکت در این آزمون را اعلام کرد.

براین اساس تمامی متقاضیان شرکت در سی امین دوره آزمون پذیرش دستیار فوق تخصصی رشته های بالینی می توانند برای اطلاع از وضعیت بررسی مدارک ارسالی اولیه شرکت در این آزمون، از فردا چهارشنبه چهارم بهمن ماه به نشانی اینترنتی http://sanjeshp.ir مراجعه کنند.

چنانچه مدارک لازم جهت رفع نقص مدارک اعلام شود متقاضی می تواند از طریق همان سایت اینترنتی از تاریخ چهارم بهمن ماه لغایت ساعت 23 روز شنبه هفتم بهمن ماه نسبت به تکمیل مدارک و رفع نواقص اقدام کند.

کارت ورود به جلسه نیز در روزهای دهم و یازدهم بهمن ماه از طریق سایت اینترنتی ثبت نام آزمون برای افراد واجد شرایط شرکت در آزمون قابل دریافت است.

براین اساس اطلاعات در زمینه این آزمون از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir در دسترس است.