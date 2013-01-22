12 قرار داد راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان فسخ قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین ظهر امروز در حاشیه بازدید برخی پروژه های صنعتی استان افزود: در سال جاری سه جلسه هیئت حل اختلاف و داوری با حضور نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مبنی بر تعیین تکلیف قرار داد های راکد شهرک ها و نواحی صنعتی گیلان در این شرکت برگزارشد.

وی اظهارداشت: تعداد 45 قرار داد راکد مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد 12 مورد فسخ قطعی شد و بقیه موارد منتج به مورد اعطای مهلت و تجدید وقت شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان گفت: پرونده های دیگری نیز مبنی بر تعیین تکلیف قرار داد های راکد در سطح شهرک ها و هواحی صنعتی وجود داشته که از طریق مراجع قضایی استان و شهرستانها در حال بررسی و اجرای حکم است.

وی همچنین ادامه داد: طبق انعقاد تفاهم نامه با شرکت گاز استان گیلان شهرک صنعتی سفیدرود رشت به شبکه گاز متصل می شود.

عباسیان امین بیان داشت: اجرای شبکه کذاری داخل شهرک صنعتی سفیدرود به طول 23 هزار و 935 متر با هزینه افزون بر 16 میلیارد ریال به زودی آغاز خواهد شد.

وی اظهار داشت: با اجرای این پروژه شهرک صنعتی سفیدرود در سال 1392 به شبکه گاز متصل می شود.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان در ادامه این پروژه را یکی از طرح های مهم در حال اجرا دانست و یادآورشد: با توجه به استقبال سرمایه گذاران از این شهرک صنعتی، ایجاد امکانات مورد نیاز برای واحدها در اولویت برنامه های این شرکت قرار دارد.