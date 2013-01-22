چهار باند تهیه و توزیع موادمخدر در زنجان شناسایی و دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد مختار شیرمحمدی ظهر سه شنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: یکی از این باندها در زمینه شیشه و هروئین در یکی از روستاها قلتوق و دیگری در زمینه تریاک در دیزج آباد و همچنین خرم‌دره بوده است که مجموعاً وزن کشفیات در این زمینه 42 کیلوگرم است.

وی ادامه داد: قرص یکی از اجزای اصلی در زمینه تهیه شیشه است که در این رابطه یک محموله 480 کیلویی کشف و عناصر اصلی آن دستگیر شدند.

سرگرد شیرمحمدی افزود: در راستای کشف موادمخدر نیز 221 نفر در طی یک ماه گذشته دستگیر شدند و هم چنین 4 مرحله طرح پاکسازی در سطح استان انجام گرفته است.



وی افزود: بی تردید شیوع اعتیاد به مواد مخدر جزء اهداف اساسی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی است و برای مقابله با این پدیده شوم باید تمام آحاد جامعه بسیج شوند.



سرگرد شیرمحمدی افزود: موارد مخدر تزریق مرگ در شریان‌های زندگی است و خانواده‌ها نقش مهم و اساسی در پیشگیری از آلوده شدن جوانان این مرز و بوم به این بلای خانمان سوز دارند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان زنجان گفت: پلیس زنجان در مبارزه با سوداگران مرگ با تمام توان وارد عرصه شده و امید می رود تمام اقشار مختلف جامعه نیز سهم خود را در این خصوص به خوبی ایفا کنند.



سرگرد شیر محمدی با هشدار به خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر، افزود: استان زنجان محل امنی برای توزیع مواد مخدر نیست و پلیس به صورت شبانه روز در تامین امنیت و مبارزه با پدیده شوم قاچاق مواد مخدر تلاش می‌کند.