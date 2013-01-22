به گزارش خبرگزاری مهر، این سامانه به منظور رسیدگی به مشکلات مراجعان راه اندازی شده و توسط ریاست اداره رصد می شود.

شایان ذکر است، علاوه بر این سامانه در سایتPakdashtsport.com نیز که دو سال پیش راه اندازی شده بخشی به عنوان ارتباط مستقیم با ریاست اداره طراحی شده که پیامهای آنها مستقیماً به دست ریاست اداره رسیده و پاسخ آنها به متقاضیان داده می شود، اما به منظور سهولت این ارتباط سامانه پیامکی در جشنواره فرهنگی ورزشی دهه فجر رسماً مورد بهره برداری قرار گرفت.

مصاف راکت به دستان بانوی پاکدشتی

از سوی مسابقات جام فجر پینگ پنگ بازان پاکدشت در رده سنی نونهالان و جوانان به رقابت دیدنی با یکدیگر پرداختند.

این مسابقه به صورت دوره ای برگزار شد و در پایان لیلا عبدی، مهدیه خسرو آبادی و رضوان یاوری در رده سنی جوانان مقام اول تا سوم را کسب کردند و در بخش نونهالان نیز مهدیه دلفانی، فاطمه عبدی و زینب محمدی به ترتیب اول تا سوم شدند، پریسا موسوی نیز عنوان سوم مشترک این مسابقات را کسب کرد تا پرونده راکت به دستان جام فجر در بخش بانوان با معرفی برترینها بسته شود.

حضور مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان تهران در جمع روابط عمومی ادارات توابع

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران با حضور در جمع مسئولان روابط عمومی ادارات شهرستانهای استان تهران از نزدیک به گفتگو با آنها پرداخت.

محمد حسین نژاد فلاح در این دیدار با تبیین اهمیت جشنواره فرهنگی ورزشی فجر استان تهران از روابط عمومی ادارات خواست در انعکاس فعالیتها و رودیداهای مرتبط با این جشنواره همت گمارند.

وی ایجاد شور نشاط در جامعه، استعدادیابی و نخبه گزینی و استقرار پایگاه ها استعدادایابی را از عمده اهداف این جشنواره ذکر کرد و افزود: شاخصهایی برای ارزیابی ادارات در خصوص کیفیت و کمیت برگزاری جشنواره در نظر گرفته شده که نقش مسئولان روابط عمومی در رسیدن به این شاخصها بسیار قابل توجه است.

نبرد تکواندو کاران پاکدشت در جشنواره بزرگ فجر

جشنواره بزرگ فرهنگی ورزشی جام فجر پاکدشت با افتتاح لیگ تکواندوی پاکدشت ادامه یافت.

این سومین دوره لیگ تکواندوی پاکدشت است که اینکه در رده سنی خردسالان و نونهالان و در سالن پوریای ولی در جریان است.

در مسابقات انجام شده در رده سنی خردسالان، این تکواندو کاران تیم "کیان الف" بودند که برتر از سایر تیمها ظاهر شدند و بر سکوی اول ایستادند، تیم فرهنگ پارس دوم شد و تیم بهزاد هم به مقام سوم رسید.

در رده سنی نونهالان نیز باز تکواندو کاران تیم کیان الف گوی سبقت را از سایرین ربودند و فاتح مقام اول شدند.

طلایی پوشان ورامین نایب قهرمان شدند و تیم "کیان ب" نیز صاحب گردن آویز برنز شد و تیم اخلاق این دوره از لیگ تکواندوی پاکدشت تیم امام رضا(ع) شناخته شد و عنوان فنی ترین بازیکن نیز به محمد هادی صالح کوتاه از تیم کیان اختصاص یافت و بهزاد صنم پور نیز از تیم "کیان الف" به عنوان بهترین مربی انتخاب شد.