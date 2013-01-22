از پیروانی بعید بود اینطور صحبت کند/ مظلومی یک لحظه خدا را فراموش کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، محمود فکری که به همراه صمد مرفاوی در تمرین امروز سه‌شنبه استقلال حاضر شده بود، درباره دربی 76 ضمن بیان مطلب فوق گفت: استقلال شرایط روحی و روانی بهتری دارد و فشار روی این تیم کمتر از پرسپولیس است. اگر بازیکنان استقلال نترس باشند، راحت‌تر بازی می‌کنند.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر صحبت‌های افشین پیروانی در برنامه نود، خاطرنشان کرد: کُری خواندن برای زمان جوانی است. از پیروانی بعید بود که در تلویزیون اینطور تند صحبت کند. برایم سئوال است که او چطور هفت سالی که پرسپولیس دنبال شکست دادن استقلال بود و یا چهار برد پیاپی ما را فراموش کرده است.

مربی و کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال ادامه داد: البته در آن مسابقه هم که ایمون زاید پرسپولیس را از شکست نجات داد، شاید پرویز مظلومی یک لحظه مغرور شده بود و خدا را فراموش کرد که خدا به پرسپولیس روی آورد! وگرنه قبل از گل‌های استقلال تماشاگران پرسپولیس با گریه ورزشگاه را ترک می‌کردند.

وی با بیان اینکه کُری خواندن در این سن کار درستی نیست، یادآور شد: زمانی که خودم یک گل تاریخی به پرسپولیس زدم، بعد از بازی گفتم که این گل شانسی بود. من آن موقع هم که در اوج بودم برای پرسپولیس کُری نخواندم.

فکری در پایان گفت: الان هم درست نیست این صحبت‌ها را مطرح کنیم. البته طرف این حرف‌های من طرفداران پرسپولیس نیستند چون تماشاگران استقلال از شب گذشته و بعد از صحبت‌های پیروانی از من خواستند که جواب او را بدهم!

تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس روز جمعه این هفته در ورزشگاه آزادی و در چارچوب هفته بیست و سوم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.