تشکیل کمیته انضباطی از اختیارات شورای صنفی نمایش نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن نامه مهدی عظیمی به سیدضیا هاشمی درباره تشکیل کمیته انضباطی آمده است:

احتراماً پیرو اخبار منتشر شده از سوی آن جامعه محترم در خصوص تشکیل کمیته انضباطی با موضوع بررسی جرایم مربوط به اکران که بعضاً سوء تفاهم هایی را ایجاد کرده است، با ادای احترام نسبت به صنوف محترم سینمایی، ضمن جلب توجه جنابعالی و همکاران محترم به مقدمه آیین نامه شورای صنفی اکران در سال 1391 که بر اساس اختیارات اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای و با توجه به درک ضرورت و اقتضائات مورد نیاز سینمای ایران تدوین و به شورای صنفی اکران تفویض شده است.

با توجه به بند 8 از ماده 62 ابلاغیه مذکور (که به تنظیم آئین نامه رسیدگی به تخلفات احتمالی در قلمرو پخش و نمایش اشاره می‌کند) و نیز بند 15 همین ماده (که به تکمیل تفسیر و یا اصلاح آئین نامه اجرائی شورای صنفی نمایش در هر مقطع لازم از زمان اشاره دارد)اعلام می نماید با استناد به مواد فصل پنجم آیین نامه فوق الذکر، تشکیل کمیته موصوف از اختیارات اعضای شورای صنفی نمی باشد و در صورت لزوم ( شورای عالی برنامه ریزی نمایش فیلم ) به ریاست مدیر کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه ای (که با توجه به تغییرات ساختاری در سازمان سینمایی این وظیفه به معاونت فعالیت‌های سازمان واگذار شده) در خصوص آن تصمیم خواهد گرفت.

بنابراین ضروری است با پرهیز از هر گونه اقدام خلاف ضوابط ابلاغی و بر اساس اختیارات و مسئولیت های مندرج در آیین نامه شورای صنفی نمایش، اقدامات لازم را مبذول فرمایید.