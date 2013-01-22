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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۸

11 کشتی گیر و 3 مربی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

11 کشتی گیر و 3 مربی کرمانشاهی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: 11 کشتی گیر جوان کرمانشاهی به همراه سه مربی از استان کرمانشاه به اردوی تیم ملی کشتی آزاد دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی، یازده کشتی گیر و سه مربی کرمانشاهی را به اردوی تیم ملی کشتی آزاد جوانان دعوت کرد.

سمیر یاوری و فرزاد کولیوند در وزن60 کیلو ، بهمن تیموری، حامد رشیدی و حمیدرضا افضلی در وزن 66 کیلو، رضا افضلی، کیوان سیفعلی و محمد علیزاده در وزن 74 کیلو ، جواد نظری در وزن 84 کیلو و وحید عظیمی فر و یاسر رضاییان در وزن 96 کیلو کشتی گیران دعوت شده از استان کرمانشاه به اردوی تیم ملی هستند.

محمدرضا چایچی، ماشاالله حسینی و محمدعلی گنجابی نیز به عنوان مربی به این اردو که در تهران تشکیل می شود، دعوت شده اند.
 

کد مطلب 1797767

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