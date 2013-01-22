  1. سیاست
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۲

فروزنده:

دیدار نمایندگان با رئیس‌جمهور هفته آینده برگزار می‌شود

دیدار نمایندگان با رئیس‌جمهور هفته آینده برگزار می‌شود

معاون پارلمانی رییس‌جمهور از برگزاری دیدار عمومی نمایندگان مجلس با احمدی نژاد در هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده اظهار کرد: در راستای همدلی و همکاری مشترک دولت و مجلس دیدارهای گروهی و استانی نمایندگان با رئیس‌ جمهور که اختصاص به امور جاری کشور، پیگیری امور استانی و پیشرفت پروژه‌های استانی دارد، ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، به منظور انسجام، هماهنگی و تعامل بیشتر رئیس ‌جمهور با نمایندگان مجلس، دیدار عمومی امشب رئیس جمهور با نمایندگان لغو و در هفته‌ آتی دیدار عمومی برگزار خواهد شد تا رییس‌جمهور، نمایندگان و اعضای هیات دولت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متقابل را تبیین کنند و با وحدت و همدلی به مسائل جاری کشور بپردازند.

کد مطلب 1797769

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