به گزارش خبرگزاری مهر، لطف الله فروزنده اظهار کرد: در راستای همدلی و همکاری مشترک دولت و مجلس دیدارهای گروهی و استانی نمایندگان با رئیس‌ جمهور که اختصاص به امور جاری کشور، پیگیری امور استانی و پیشرفت پروژه‌های استانی دارد، ادامه دار خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، به منظور انسجام، هماهنگی و تعامل بیشتر رئیس ‌جمهور با نمایندگان مجلس، دیدار عمومی امشب رئیس جمهور با نمایندگان لغو و در هفته‌ آتی دیدار عمومی برگزار خواهد شد تا رییس‌جمهور، نمایندگان و اعضای هیات دولت دیدگاه‌ها و نقطه نظرات متقابل را تبیین کنند و با وحدت و همدلی به مسائل جاری کشور بپردازند.