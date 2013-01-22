انقلاب اسلامی مردم جهان را با نور اسلام بیداری بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید دوهندو عصر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر افزود: انقلاب اسلامی ملت ایران حرکتی بسیار مهم در جامعه جهانی به شمار می ‌آید.

وی اظهارداشت: انقلاب اسلامی با ظاهر ساختن باطن خبیث شرق، غرب و شکست آنان بار دیگر هوشیاری و عزت را به امت اسلام بازگرداند.

فرمانده سپاه رشت به دورنمای صدور انقلاب اسلامی در جهان اشاره کرد و گفت: جنبشی که امروز از طرف مستضعفان و مظلومان جهان علیه مستکبران و زورمندان شروع شده در حال گسترش است.

وی افزود: امواج بیداری اسلامی امروز به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان و همینطورارزش ‌های اسلامی در حال احیا هستند.

دوهندو اظهارداشت: موج بیداری اسلامی باعث شکست سیاست‌ های استعماری شده و دشمنان سعی دارند تا با این موج عظیم که در سراسر دنیا فراگیر شده از هر راهی با به‌کار بستن حربه ‌های گوناگون مقابله کنند.

وی یادآورشد: جمهوری اسلامی در راستای بیداری و احیای تفکر اسلامی نقش هدایت ‌کننده را ایفا کرده و ضمن مقابله با حرکت‌ های انحرافی برای وحدت اسلامی و حمایت از نهضت‌های اصیل اسلامی گام‌ های موثری برداشته است.