آغاز کمکهای لجستیکی به نظامیان فرانسه در مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، آمریکا از نظامیان فرانسوی در جنگ مالی حمایت لجستیکی می کند. یک مقام آمریکایی امروز سه شنبه با اعلام این مطلب از آغاز این حمایت خبر داد.

"بنجامین بنسون" سخنگوی فرماندهی نظامی آمریکا در آفریقا ((AFRICOM) گفت: ما انتقال هوایی نظامیان فرانسوی و تجهیزات نظامی به باماکو را آغاز کرده ایم.

خبر دیگر این که کشورهای آفریقایی حدود هزار نظامی خود را برای حمایت از نظامیان فرانسوی به مالی اعزام کرده اند. این نظامیان از کشورهای نیجریه، توگو، بنین، نیجر و چاد هستند.

یک سخنگوی ارتش فرانسه با اعلام این مطلب گفت کشورهای همسایه مالی وعده اعزام 3 هزار نظامی خود را به این کشور داده اند. در حال حاضر 2 هزار و 150 نظامی فرانسوی به بهانه حمایت از دولت مالی به این کشور گسیل داشته شده اند.

روزنامه تایمز نیز به تازگی از اعزام نظامیان نیروی زمینی، هوایی و دریایی ارتش انگلیس در حمایت از نظامیان فرانسه به مالی خبر داده است.

طبق آخرین خبرها از مالی، نیروهای ائتلاف فرانسه و ارتش این کشور توانسته اند کنترل شهر دونتزا را در اختیار گرفته و شبه نظامیان را تا 800 کیلومتری پایتخت عقب برانند.