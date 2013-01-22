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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۰

داودی از ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان استعفا داد

داودی از ریاست هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان استعفا داد

اصفهان - خبرگزاری مهر: سید مسعود داودی رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان از مسئولیت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید مسعود داودی که از حدود سه سال قبل ریاست هیئت بویلنگ و بیلیارد استان اصفهان را بر عهده داشت، از سمت خود استعفا داده و که این درخواست مورد تایید فدراسیون بولینگ و بیلیارد نیز قرار گرفت.

دلیل استعفای داودی که از سوی استاندار اصفهان به عنوان مشاور ورزشی وی انتخاب شده، مشغله تحصیلی و کاری عنوان شده است.

رئیس سابق هیئت بولینگ و بیلیارد استان اصفهان با تایید خبر استعفایش گفت: اشتغال به تحصیل در دوره دکترای دانشگاه فردوسی مشهد و تدریس در دانشگاه شهید بهشتی موجب شده تا مشغله تحصیلی زیادی پیدا کنم.

سید مسعود داودی ادامه داد: از مدتی قبل تصمیم به استعفا از ریاست هیئت گرفته بودم و خوشحالم که به این جمع بندی رسیده شد که با درخواست من موافقت کنند.
 

کد مطلب 1797778

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