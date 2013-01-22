حضور شهروندان البرزی در راهپیمایی 22 بهمن مانند گذشته پر رنگ خواهد بود

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خیلی مهم است که در کنار پایتخت حضور چشم گیر و پر رنگی داشته باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز ادامه داد: تقابل با توطئه های دشمن باید در این فضا با یک شیب بسیار مناسب دنبال کنیم.

کاشانی پور با بیان اینکه راهپیمایی سال گذشته خیلی عالی و با نظم انضباط خوب برگزار شد، اضافه کرد: راهپیمایی سال جاری نیز باید با نظم و انضباط خوب برگزار شود.



وی تصریح کرد: عظمت حضور مردم در این روز باید افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری باشد.



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز ادامه داد: هم اکنون در حال تایین مسیر نهایی راهپیمایی و برنامه ریزی در این زمینه هستیم.

