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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

حضور شهروندان البرزی در راهپیمایی 22 بهمن مانند گذشته پر رنگ خواهد بود

حضور شهروندان البرزی در راهپیمایی 22 بهمن مانند گذشته پر رنگ خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: حضور شهروندان استان البرز در راهپیمایی 22 بهمن همانند سال های گذشته پر رنگ خواهد بود.

حسین کاشانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: خیلی مهم است که در کنار پایتخت حضور چشم گیر و پر رنگی داشته باشیم.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز ادامه داد: تقابل با توطئه های دشمن باید در این فضا با یک شیب بسیار مناسب دنبال کنیم.

کاشانی پور با بیان اینکه راهپیمایی سال گذشته خیلی عالی و با نظم انضباط خوب برگزار شد، اضافه کرد: راهپیمایی سال جاری نیز باید با نظم و انضباط خوب برگزار شود.

وی تصریح کرد: عظمت حضور مردم در این روز باید افتخاری برای جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری باشد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز ادامه داد: هم اکنون در حال تایین مسیر نهایی راهپیمایی و برنامه ریزی در این زمینه هستیم.
 

کد مطلب 1797780

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