به گزارش خبرنگار مهر، امیر نظری ظهر سه شنبه در ستاد مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: آموزش و پرورش استان در زمینه مبارزه با بیسوادی در سطح استان به ویژه مناطق عمومی و آسیبخیز آمادگی کامل دارد.
وی ادامه داد: بعضی از مناطق شهری استان زنجان جز نقاط آسیبپذیر از لحاظ آسیبهای اجتماعی هستند که آمار این مناطق و دانشآموزان آن را آموزش و پرورش به صورت جامع در اختیار دارد.
نظری افزود: برای حل برخی از آسیبهای اجتماعی در مناطق آسیبپذیر علاوه بر آموزش و پرورش نیاز به همکاری دستگاههای برون بخشی است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان با اشاره به فعالیت نظام مشاورهای در کشور افزود: در حال حاضر نظام مشاورهای در کشور برقرار شده است که در این زمینه آموزش و پرورش قویترین مشاوران را در اختیار دارد و افراد فعال در این زمینه از مشاوران آموزش و پرورش هستند.
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