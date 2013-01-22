بهم خوردن نظم روابط اجتماعی ریشه بسیاری از مشکلات جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جمع کارکنان اداره کل آموزش و پرورش و نواحی یک و دو کرمان اظهارداشت: ما اگر روابط و معادلات اجتماعی را به گونه ای تنظیم کنیم که هر کسی سهم خودش را از معضلات اجتماعی بداند خیلی از مشکلات را نخواهیم داشت.

وی در ادامه روایتی از امام سجاد(ع) که می فرماید "این زبان است که باعث بدبخت شدن انسان ها و دور شدن آنها از مردم جامعه می شود" را بیان کرد و افزود: اگر ما بتوانیم زبان خود را کنترل کنیم وهمیشه حرف های را که می خواهیم بازگو کنیم سنجیده و حساب شده باشند قطعا می توانیم در جامعه موفق باشیم و از آسیب ها به دور بوده ودوستان خود را داشته باشیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن اشاره به برخورد کارمندان با مردم جامعه و احترام نگه داشتن حقوق وشخصیت آنها گفت: امروزه با توجه به به زندگی ماشینی مردم در جامعه ،همه با هم به رقابت می پردازند وچون به همدیگر نمی رسند به همدیگر تهمت وافترا می زنند که این امر ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است.