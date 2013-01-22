  1. بین الملل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۲

زندانبان ترک 3 همکار خود را کشت

زندانبان ترک 3 همکار خود را کشت

یک زندانبان در ترکیه با گشودن آتش سه تن از همکاران خود را کشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تودی زمان" چاپ ترکیه ، یک زندانبان ترک در شهر آنکارابه هنگام رفتن به سرکارخود در سرویس با شلیک گلوله 3تن از همکاران خود را کشته و یک تن را زخمی کرد.

این زندانبان زندان سینکان در ساعت 7 صبح در اتوبوس سرویس زندان اقدام به کشتن همکاران خود کرد . شنیده های اولیه حکایت از آن دارد او همکاران خود را به اتهام افترا زدن به خودش کشته است و به هنگام تیراندازی به آنها فریاد می زده که شما چطور با من چنین کاری را کردید؟

این فرد در حال حاضر در بازداشت پلیس به سر می برد و تحقیقات برای یافتن انگیزه های قتل در دست تحقیق است.

کد مطلب 1797786

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